Akşener'den Erdoğan'a: Gittin kapılarda bekletilmeye razı oldun

10 Mart 2020 Salı, 09:58

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

'GİTTİN KAPILARDA BEKLETİLMEYE RAZI OLDUN'

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Acı dolu bir haftayı geride bıraktık. Şehitlerimizi toprağa verdik. Ümit ettik ki yönettikleri devletin kendi şirketleri olmadığını hatırlasınlar. Ama olmadı. Mehmetçik İdlib'de vatanı için canını ortaya koydu ama sayın Erdoğan'ın yeni beceriksizliklere yelken açığını gördük. Sayın Erdoğan bilmez ki mehmetçik son nefesini verdiğinde geride kalanların da nefesleri düğümlenir. Koskoca bir ailenin nefesi durur. Bunlar Erdoğan'ın umurunda olsaydı evlatlarımızı yitirdikten iki gün sonra gülebilir, şaka yapabilir miydi?

Bu cahillik Putin ziyaretinde bir kez daha kendini gösterdi. Soçi'ye uymayan Rusya ve Esad oldu, görüşme talebini yapan biz olduk. Moskova'da kazanan Rusya ve Esad oldu geri adım atan biz olduk. Biz Türkler tarihimizde çok savaşlar kaybettik ama onurumuzu hiçbir kapıda bırakmadım. Altı yüz yıllık devletimizi kaybettik ama onurumuzu hiçbir kapıda bırakmadık. Tarih boyunca kaybettiklerimizin yerine yenilerini koyabildik, yeni bir cumhuriyet kurduk. Bu nedenle Rusya'ya giderken milletçe senden tek bir beklentimiz vardı, canını ortaya koyan mehmetçik kadar onurlu olmandı. Sense gittin o onurun onda birini masa başında gösteremedin. Gittin kapılarda bekletilmeye razı olup üstüne bir de kabul edildiğiniz için Putin'e teşekkür ettin. Dostun Putin kapıda beklemeni bütün herkese gösterip bizi rezil etti. Sayın Erdoğan hani itibardan tasarruf olmazdı. Onlar sana kapı önünde beklemeyi, layık gördün sen ayaklarına gidip onlara nasıl teşekkür edebildin? Yazıklar olsun.

Suriye topraklarında operasyon yapmamıza neden olan PKK/YPG/PYD’den artık söz edilmiyor. Milletimizin gözüne baka baka zaferden söz edenler var. Esed rejimi bir anda Suriye Arap Cumhuriyeti oluverdi. Esad ile aracılarla görüşüldüğünü sayın Erdoğan’ın ağzından öğrendik. Biz bunu derken iktidar Emevi camisinde namaz kılacaklarını söyledi. Biz bunları derken iktidar taş üstünde taş omuz üstünde baş kalmayacak diye ultimatom verdi. Gözlem noktalarımız ıssız adalar gibi Allah’a emanet kaldı. İktidar türkürdüğünü yaladı, kapı önlerinde süründürüldü. Sayın Erdoğan sık sık Lozan Anlaşması’nı eleştirir. Lozan’da böyle ciddiyetsiz bir ekiple gitseydik ne olacaktı? Soçi mutabakatını koruyamayanlar Sevr’i yırtıp atanlara dil uzatamazlar.

GAZETECİLER İÇİN AÇIKLAMA

Meseleye sadece onların istediği pencereden bakmamızı istiyorlar Son günlerde gazetecilere yapılan operasyonların arkasında bunlar var. Libya'da şehit olan istihbaratçımızın haberini bahane edip FETÖ'nün hedefindeki gazeteciyi hapse gönderiyorlar. Madem şehit istihbaratçımızın cenazesi gizliyldi neden siyasi parti temsilcileri neden davet edildi. İlla ki soruşturacaksanız gizli kalması gerektiğine inandığınız o cenaze törenini ifşa edenleri soruşturun. Bu açıklara göz yumduktan sonra haberi yapan gazetecileri hapse göndermek en kolayı. Üstelik bunu FETÖ'cü yöntemiyle yapmak en kolayı.



