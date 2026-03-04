AKP'li Hulusi Akar'dan 'İncirlik Üssü' açıklaması: 'İran saldırabilir ancak orada her şey Türkiye'nin kontrolünde'

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Güçlü Türkiye, Güçlü Gençlik’ konferansında konuştu.

Konferansa, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AKP Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda açılış konuşmasını MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy yaptı.

"İNCİRLİK A'DAN Z'YE TÜRKİYE'NİN KONTROLÜNDE"

AKP'li Akar sözlerinin devamında, kapatılması çağrısı yapılan İncirlik Üssü'yle ilgili konuştu. İran’ın ABD'nin üssü diye ‘İncirlik Üssü’ne herhangi bir saldırı yapmaması gerektiğini, İncirlik Üssü’nün sahibinin Türkiye olduğunu söyleyen Akar, "İsrail ile Amerika beraber oldular. Uçaklarıyla, düzeleriyle, balistik füzelerle karşılıklı olarak saldırılar oluyor. Bunun sonunda ekonomik anlamda, enerji taşımacılığı ve enerji güvenliği anlamında ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Göç dalgaları yaşanabilir. Herhangi bir şekilde bize karşı, İsrail ya da Amerika tarafından olmasa bile, İran tarafından ‘Amerikan üssü’ denilerek İncirliğe bir saldırı olabilir. Ancak şunu bilin arkadaşlar, bu yanlış biliniyor. İncirlik Üssü’nün A’dan Z’ye, kapısından penceresine, tavanından bacasına kadar her şey Türkiye’nin kontrolünde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolündedir. Orada sadece Amerikanlar değil, ikili müttefiklerimiz, Katar, Suudi Arabistan, Amerika, Almanya, İspanya gibi müttefikimiz kim varsa hepsi misafir. Oranın sahibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Bunun herkes tarafından bilinmesi gerekir. İran’ın da bunu bilmesi lazım. Dolayısıyla ‘Amerikalıları vuruyorum’ diyerek, Türk üssüne herhangi bir müdahale olmaması lazım. Bunun bu şekilde olmayacağına inanıyoruz. Temennimiz de dileğimiz de budur" diye konuştu.

"KİMSE HUDUTLARIMIZDAN ŞÜPHE ETMESİN"

İran'a yönelik saldırılar sonrası sınırdan olası göç hareketleri için de konuşan Akar, Türkiye sınırlarının 7 gün 24 saat üstün teknolojiyle donatılmış savunma sistemleriyle korunduğunu belirterek, "Burada ciddi bir şekilde çatışmanın, çalışması var. Herkes kendince elindekini kullanıyor. Savaş çıkmadan önce yaptıklarınız neyse kullanılacak olan odur. Bu günlerden 10 yıl sonrasına, 50 yıl sonrasına çalışacağız. Siz ne kadar ne kadar iyi mühendis olursanız, siz ne kadar bu işi bilirseniz biz o kadar attığımızı vururuz. Bu bir mühendislik meselesidir. Bir çalışma meselesidir. Mehmetçiğe ne verirseniz, sahada o olur. O nedenle Bu günlerden sonra bizim sanayimizi güçlendirmek için özellikle üniversiteler olarak, vakıflar olarak, devlet olarak bunun üzerinde durmamız lazım. ‘Alet işler, el övünür.’ Mehmetçiğin kahramanlığında ve fedakarlığında hiçbir sorun yok. Bunu tarih altın harflerle yazıyor. Ne kadar güçlü olursak, o kadar caydırıcı oluruz. Ne kadar caydırıcı olursak, o kadar huzur içinde yaşarız. Kimse hudutlarımızdan şüphe etmesin. Mehmetçik 7 gün 24 saat, yaz-kış üstün teknolojiyle donatılmış savunma sistemleriyle ülkemizi korumaktadır. Herhangi bir şekilde kimse bunu sınamasın" şeklinde konuştu.

Diplomatik alanda da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın gece gündüz muhataplarıyla görüşerek, ateşkesin sağlanması için çalışmakta olduğunu ifade eden Akar, Türkiye olarak ‘Bize dokunmayın’ mesajının net bir şekilde verildiğini öne sürdü.