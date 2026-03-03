Son Dakika... İmamoğlu'nun kayınbiraderi Ali Kaya'nın ikinci uyuşturucu testi sonucu da çıktı

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya, "fuhuş" ve "uyuşturucu soruşturmasında tutuklanmış, kan ve idrar örnekleri alınarak yapılan uyuşturucu test sonucu negatif çıkmıştı.

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kayınbiraderi olan Ali Kaya, saç ve tırnak örneğinden de test yapılacağı gerekçesiyle tahliye edilmemişti.

Halk TV'nin aktardığına göre, saç ve tırnak örneklerinden yapılan testlerin sonucu da negatif çıktı. Adli Tıp Kurumu, sonucu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Ali Kaya, hakimlikteki sorgusunda da uyuşturucu iddiaları için, "Hayatım boyunca ağzımdan hiçbir şekilde uyuşturucu madde geçmemiştir. Bununla alakalı tahliller verdim, tahliller alınırken Adli Tıp Kurumu'ndan tırnak ve saç örneklerimin alınmasını istedim ama 'Gerek yok' dediler" ifadelerini kullanmıştı.