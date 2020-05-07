Akşener'den Erdoğan'a: 'Yasaklar' diye diye geldin, yasaklaya yasaklaya gidiyorsun
İYİ Part Genel Başkanı Meral Akşener, Fatih Altaylı'nın programına katılmasının ardından Habertürk'e RTÜK'ten ceza verilmesine tepki gösterdi.
RTÜK ayrıca Habertürk’e Fatih Altaylı'nın sözleri nedeniyle üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar vermişti. Kararın ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter adresinden bir açıklama yaptı. Akşener, yaptığı açıklamada, Erdoğan'a seslenerek, "Yasaklar' diye diye geldin, yasaklaya gidiyorsun" dedi.
Meral Akşener'in RTÜK'ün bu kararı kendisinin canlı yayına çıkarıldığı için verildiğini savunarak, "Yasaklar diye diye geldin yasaklaya yasaklaya gidiyorsun Sayın Erdoğan... Beni ekranına çıkartan Habertürk'e ceza verince bu millet yanan mutfağı, kararan umutları görmeyecek mi, sandıkta son sözü söylemeyecek mi sanıyorsun?" dedi.
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