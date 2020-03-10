Ali Babacan da yola çıktı

10 Mart 2020 Salı, 06:00

Ali Babacan’ın 3 aydır ertelediği ve isminin “Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA)” olması beklenen yeni partisi dün resmen kuruldu. Partinin kurucular kurulunda eski AKP’li bakanlar Sadullah Ergin, Selma Aliye Kavaf ve Nihat Ergün ile eski AKP milletvekilleri, MHP’de Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye karşı adaylık yarışına katılan Ramiz Ongun, Babacan’ın bakanlığı dönemindeki ekonomi ekibinin de yer aldığı 90 isim bulunuyor. AKP’den istifa eden Mustafa Yeneroğlu listede yer aldığından Babacan’ın partisi TBMM’de temsil edilen 11. parti olacak. Abdullah Gül’e yakın isimlerden Haşim Kılıç ve Beşir Atalay’ın listede yer almaması “Gül ile Babacan arasında çatlak var” iddialarına neden olurken Babacan’a yakın kaynaklar bazı küçük görüş ayrılıkları dışında herhangi bir sorun olmadığını, Gül’ün partiye destek verdiğini belirtti. Partinin program ve tüzüğünde “parlamenter demokrasi, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, basın özgürlüğü” hedefleri ön planda yer aldı.

Babacan’ın partisinin kuruluş dilekçesi dün İçişleri Bakanlığı’na sunuldu. Partinin kurucular kurulu, adı ve amblemi, parti program ve tüzüğüyle ilgili tanıtım toplantısı yarın Bilkent Otel’de yapılacak. Aynı gün AKP’nin grup toplantısı olması nedeniyle tanıtım toplantısının saati Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının bitimine göre ayarlanacak. Yeni partinin kurucular kurulunda yer alan isimler, parti tüzüğü ve programında olması beklenen hedefler şöyle:

Eski AKP’li bakan ve vekiller: 90 kişilik kurucular kurulunda, 27 kadın ve 16 genç yer aldı. Kurulda eski AKP’li bakanlar Sadullah Ergin, Selma Aliye Kavaf ve Nihat Ergün ile birlikte Abdürrahim Aksoy, Ali İhsan Merdanoğlu, Hasan Karal, Hadice Dudu Özkal, İdris Şahin, Kerem Altun, Medeni Yılmaz, Metin Kaşıkoğlu, Mustafa Nuri Akbulut, Abdurrahman Müfit Yetkin’in de aralarında bulunduğu eski AKP’li 16 milletvekili yer aldı. AKP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun da kurucular kurulunda yer almasıyla Babacan’ın partisi TBMM’de temsil edilen 11. parti olacak.

Akiller de listede: Çözüm sürecinde akil insanlar heyetinin Güneydoğu Anadolu Grubu’nda yer alan eski AKP milletvekilleri Mehmet Emin Ekmen ile Faruk Ünsal, AKP’nin 2007’de anayasa taslağını hazırlayan komisyonun üyesi ve aynı grupta akil insan olarak görev yapan Fazıl Hüsnü Erdem de yeni partinin kurucuları arasında yer aldı.

‘Metal yorgunu’ başkan: AKP’nin 2017 yılında “metal yorgunluğu” gerekçesiyle istifa ettirdiği 4 büyükşehir belediye başkanından biri olan eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, yeni partinin kurucularından oldu. Aynı zamanda AKP’de milletvekilliği ve parti yöneticiliği görevinde bulunan Uğur, belediye başkanlığından ayrılırken gözyaşlarını tutamamıştı.

Babacan’ın ekonomi ekibi: Babacan’ın bakanlığı sırasında birlikte çalıştığı eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir, eski Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı, eski Hazine Başkan Yardımcısı Cavit Dağdaş, yeni partinin vitrininde yer alan isimler arasında. Ayrıca emekli büyükelçi Abdurrahman Bilgiç, Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) kurucularından Sanem Oktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın yöneticisi olduğu KADEM’de yönetim kurulu üyeliği yapan Elif Esen, AKP’de uzun yıllar yöneticilik yaptıktan sonra partiyle yollarını ayıran ve HDP’de siyaset yapan Dengir Mir Mehmet Fırat’ın kızı Helün Fırat, gazeteci Gülay Göktürk yeni partide yer aldı.

Bahçeli’nin rakibi: Uzun yıllar MHP’de siyaset yapan, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin karşısına genel başkan adayı olarak çıkan Ramiz Ongun, eski BBP Genel Başkan Yardımcısı Musa Malik Yıldırım, eski Anavatan Partisi milletvekili Halil Özsoy, güvenlik uzmanı Metin Gürcan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kızının düğünündeyken rehin alınan emekli Korgeneral Mehmet Şanver de kurucu oldu.

Gül ile çatlak mı var?: Abdullah Gül’e yakın isimlerden Haşim Kılıç ve Beşir Atalay’ın kurucular arasında yer almaması, Babacan ile Gül arasında çatlak olduğu iddialarına neden oldu. Ancak Babacan’a yakın kaynaklar, Babacan’ın Gül ile temasının sürdüğünü, bir iki konuda yaşanan görüş ayrılığı dışında bir sorun olmadığını, Kılıç ve Atalay’ın baştan beri kurucular kurulunda yer almak istemediklerini, ancak partinin bundan sonraki çalışmalarına katılacaklarını belirtti. Partide, bu iddiaların listede yer bulamayan isimler tarafından çıkarıldığı görüşü dile getiriliyor.

Parlamenter demokrasi vurgusu: Partinin programında “parlamenter demokrasi ve kuvvetler ayrılığı” vurgusu yapılırken, yargı bağımsızlığı ve basın özgürlüğünün altı çiziliyor. Programda, AKP’lilerin bile şikâyet ettiği kamuya alımlarda “mülakat sistemi”nin kaldırılması hedefi yer alıyor. Genel başkan için AKP’de olduğu gibi 5 dönem (10 yıl) sınırı öngörülüyor.

‘TÜRKİYE’DE KORKU SİYASETİ HÂKİM’

Partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na sunulan Ali Babacan, dün FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu “Çalar Saat” programına katılarak soruları yanıtladı. Türkiye’de korku siyasetinin hâkim olduğunu ve refah içinde bir Türkiye’ye bu siyasetle ulaşılamayacağını anlatan Babacan, “Biz Türkiye için refah seviyesi çok daha arttığı, insanların korkmadan geleceğini planladığı bir Türkiye istiyoruz. En bağımsız olması gereken yargı bile bağımsız değil. Yargının öncelikle anayasa, yasalar ve yargıçların vicdanı çerçevesinde işlemesi lazım. Bunları yapmazsak Türkiye çok daha kötü günleri görür. Çarşamba günü (yarın) partimizin programını paylaşınca göreceksiniz, birinci sayfa basın özgürlüğü. İfade özgürlüğü olmayınca problemleri dile getiremiyorsunuz. Problemlerini tartışmayan bir ülkenin sorunları çözmesi mümkün değil. Sorun var diyeni susturuyorsanız, bir şekilde o ülke sorunlarını konuşamıyor demektir. Aynı hastalığını inkâr eden bir hasta olarak düşünün. Tedaviyi reddettiği için bir türlü iyileşemiyor. Türkiye’nin şu anki sorunu bu” dedi.