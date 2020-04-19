Ali Şen’den şampiyonluk kehaneti

19 Nisan 2020 Pazar, 23:57

Fenerbahçe’nin efsanevi başkanlarından Ali Şen, bu sezonla ilgili ilginç bir iddia ortaya attı.

Ali Şen,"8 maç var, biz 24 puanı alıp rakiplerin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Şampiyon olur muyuz dersek, geçmişte yaşanmıştır. Fenerbahçe için hiçbir zaman umut kesilmez. 4 yıldız gelebilir” dedi.