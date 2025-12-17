Son Dakika... 'Etkin pişmanlık'tan yararlandı: Uyuşturucu soruşturmasında Sercan Yaşar'a tahliye!

Uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son aylarda çok sayıda kişi hakkında işlem başlattı.
Bu süreçte aralarında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da bulunduğu 10 kişi, uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve kullanımına yer sağlamak suçlamalarıyla tutuklandı.
Fenomen Sercan Yaşar da geçen günlerde “uyuşturucu madde bulundurmak” ve “uyuşturucu satmak” suçlamalarıyla gözaltına alınmış, ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Yaşar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeniden ifade vermek üzere bugün adliyeye götürüldü.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan fenomen Sercan Yaşar, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edildi.