Alman futbolcuda koronavirüs çıktı

11 Mart 2020 Çarşamba, 18:00

23 yaşındaki Alman futbolcu Timo Hubers'in Hildesheim kentinde katıldığı bir etkinlikten virüsü kaptığı varsayılıyor.

Hannover 90'dan yapılan açıklamayada, savunma oyuncusu Hubers'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve futbolcunun evinde karantinaya alındığı ifade edildi.

Hubers'in takım arkadaşlarıyla teması olmadığından, diğer futbolculara virüsün bulaştığının sanılmadığı ancak tüm oyuncuların ve teknik kadronun tedbiren testten geçirileceği vurgulandı.

Böylelikle Almanya'da ilk kez bir futbolcu yeni tip koronavirüse yakalanmış oldu.