Almanya'da kuaför ve berber salonları yeniden açıldı

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 14:17

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyaletlerin başkanlarının iki hafta önce aldıkları karar doğrultusunda belirli kurallara riayet etmek şartıyla kuaför ve berber salonları bugün yeniden hizmete başladı.

Başkent Berlin’de 18 yıldır kuaför salonu işleten Hatice Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 haftadan bu yana kuaför salonlarının kapalı olduğunu anımsatarak, “Salonun yeniden açılmasından dolayı çok sevinçliyiz." dedi.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde belirli kurallara uyulması gerektiğini, bu yönde devletten yönetmelik geldiğini ifade eden Akyüz, "Bekleme yerlerine kimseyi alamıyoruz. İçecek veremiyoruz. Dergi veremiyoruz. Maske ile çalışmak zorundayız. Müşteri geldiğinde saçları yıkanmak zorunda. Her gelenin ismini yazmak zorundayız. Bir liste yapmamız gerekiyor, çünkü herhangi bir hastalıkta o kişiyi takip etmek zorunlu.” şeklinde konuştu.

Akyüz, maskeyle çalışmanın zor olduğunu belirterek, "Özellikle solunum sorunu olan insanlar için bir sorun. Bizi de zorluyor. Başka çare olur mu bilmiyorum. 8 saat çalışacağımız için bizi zorlayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"30 YILDAN BERİ VERDİĞİM EN UZUN ARAYDI"

Moabit semtinde berberlik yapan Gökmen Akgüner, 6 hafta sonra yeniden işbaşı yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu benim (iş hayatımda) yaklaşık 30 yıldan beri verdiğim en uzun araydı." dedi.

Akgüner, yönetmelik çerçevesinde gerekli önlemleri aldığını ifade ederek, müşterilerin de alınan tedbirleri bildiğini ve kuaför salonuna hazırlıklı geldiğini söyledi.

İlk gün olduğu için yoğunluk yaşanacağını belirten Akgüner, "Telefonlar geliyor. Dışarıda bekleyen müşterilerim var. Full-time çalışacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Akgüner, yüze temas gerektiren işlemlerin yasak olduğunu anımsatarak, bu nedenle sakal tıraşı yapmadıklarını kaydetti.

"BAYRAMI BEKLER GİBİ BEKLEDİM"

Akgüner’in müşterilerinden Sasa Horvat, maske takmaya alıştığını ancak berberler çalışırken maske takmalarının zor olacağını tahmin ettiğini belirtti.

Horvat, “Kurallara ilgili daha önce bilgi aldım. Bugünü Noel Bayramı'nı bekler gibi bekledim. Uzun saçlarımla işimi yapmak zordu. Normalde her iki hafta da bir berbere gidiyordum." şeklinde konuştu.

Bugün kalkıp ilk iş, saç tıraşı olmaya geldiğini aktaran Horvat, "Randevu alıp almayacağımı da bilmiyordum. Yakında oturuyorum ve doğrudan buraya geldim." diye konuştu.

NORMALLEŞME ADIMLARI ATILIYOR

Almanya'da son bir haftadan beri Kovid-19'den dolayı alınan önlemler gevşetilmeye başladı ve kademeli olarak hayatın normale dönülmesine ilişkin adımlar atılıyor.

Schleswig-Holstein, Thüringen, Berlin ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinde geçen hafta ziyaretçilerine kapılarını açan hayvanat bahçeleri diğer eyaletlerde bugünde itibaren ziyaret edilebilecek.

Hayvanat bahçelerinin yanı sıra müzeler ve sergi salonları da hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları durumunda bugünden itibaren kapılarını açabilecek.

İbadethaneler de bugünden itibaren belirli şartlar uymaları durumunda yeniden açılacak. Bazı kiliselerde kurallara uyularak ayinler yapılırken, camilerin çoğu da 9 Mayıs’tan itibaren ibadete açılacak.

Geçen hafta ayrıca 800 metrekareden küçük mağazalar da açılmıştı.

Alman hükümeti ve eyaletlerin yöneticileri salgının yayılmasını önlemek için 22 Mart'ta ikiden fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklamış ve restoran, otel, berber, masaj salonları ve benzeri işletmelerin kapatılmasına karar vermişti.

Bavyera, Saarland, Saksonya ve Saksonya-Anhalt gibi bazı eyaletlerde de kısmi sokağa çıkma yasağı uygulandığı Almanya'da Kovid-19 salgını sebebiyle kreş ve okullar da tatil edilmişti.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hayata geçirilen bazı önlemlerin gevşetilmesi kararı alınan Avusturya’da yaklaşık bir buçuk ayın ardından alışveriş merkezleri ve kuaförler yeniden kapılarını açtı.

AVUSTURYA’DA KAPANAN KUAFÖR VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ YENİDEN AÇILDI

Avusturya’da da sokağa çıkma kısıtlaması dün sona erdi. Ülkede, AVM'ler, kuaför ve berber salonları bugün de gastronomi ve turizm sektörü dışındaki işletmelerde yeniden işbaşı yapıldı.

NORMALE DÖNÜŞTE ÖNEMLİ ADIMLAR

Özellikle alışveriş merkezi gibi çok sayıda kişinin kapalı bir alanda bulunduğu ya da sosyal mesafenin ortadan kalktığı güzellik salonu ve kuaförlerin yeniden açılması ülkede normalleşme yolunda atılan önemli adımlar oldu.

Bu arada uzun süre kapalı kalan semt pazarlarına da halkın yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

KUAFÖRLERE YOĞUN İLGİ

Sinan Demirkoparan, başkent Viyana’da uzun süreden beri kuaförlük yaptığını belirterek, yaklaşık bir buçuk aydır kapalı olan iş yerinin açılmasıyla müşteri yoğunluğuna şahit olduklarını söyledi.

Demirkoparan, Kovid-19 nedeniyle önlemlere uyduklarını vurgulayarak, özel hijyen kurallarının yanı sıra maske, sakal tıraşı için özel bir koruyucu kask taktıklarını ve müşteriler arasında birer koltuk mesafe bıraktıklarını anlattı.

Müşterilerin de maske kullanması gerektiğini belirten Demirkoparan, randevu ile müşteri aldıklarını ve mümkün olduğu kadar az kişinin salonda bulunmasına izin verdiklerini ifade etti.

Demirkoparan, yaklaşık iki aydır çalışamadıklarını, devletten yardım beklediklerini sözlerine ekledi.

MAYIS'TA İBADETHANE VE OTELLER AÇILACAK

Normale dönüşte mayıs ayının belirleyici bir rol oynayacağı Avusturya’da kademeli olarak okul, ibadethane ve restoranlar 15 Mayıs’ta otel, hayvanat bahçesi ve yüzme havuzları da 29 Mayıs’ta hizmete girecek.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre, ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı 15 bin 506’ya, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 596’ya yükseldi.