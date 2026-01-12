Bebek Otel görüntüleri AKP'lileri birbirine düşürdü: 'Arkadaşım, sen kafayı mı yedin?'

Dizi-film sektörü, medya ve iş dünyasından bazı isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturması kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

İstanbul’daki Bebek Otel’e yapılan baskın ve sonrasında yaşananlar kamuoyunda geniş yankı buldu.

26 kişiye yönelik operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan 19 isimden biri olan otelin işletme müdürü Arif Altunbulak’ın ifadesinin VE Bebek Otel'e giden bazı ünlü isimlerin sızdırılarak basına servis edilmesi, soruşturmanın gizliliğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

CEM KÜÇÜK'TEN "UYUŞTURUCU TESTİ" ÇIKIŞI

İktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 28 Aralık 2025’te otelde bulunan herkesten kan, saç, idrar ve tırnak örneği alınması gerektiğini savundu.

Bu açıklama, soruşturmanın gizliliğine zarar verdiği gerekçesiyle eleştiri topladı.

BİRİNCİ'DEN CEM KÜÇÜK'E SERT TEPKİ

Eski AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, gazeteci Cem Küçük’ün açıklamalarına sert çıktı.

Küçük’ün, 28 Aralık 2025’te otelde bulunan herkesten kan, saç, idrar ve tırnak örneği alınması gerektiğini savunmasına Birinci, “Burası muz cumhuriyeti mi?” sözleriyle karşılık verdi.

'SEN KAFAYI MI YEDİN?'

Birinci’nin açıklamaları şu şekildeydi:

"Arkadaşım, sen kafayı mı yedin? Burası muz cumhuriyeti mi? Sana bu selahiyeti kim veriyor? Bu mantığın nasıl sonuçlar doğuracağını sana anlatmayacağım. Çünkü bu konunun sonuçlarından sen değil iktidar zarar görecek. O söylediğin şeyler ne FETÖ döneminde oldu ne de 28 Şubat sürecinde. Kafayı mı yediniz? Otelde bulunan herkesten örnek alınması gerekir demek ne anlama geliyor?"

Birinci, ayrıca "Kamera kayıtları sızdırılır mı? İletişim içeriği sızdırılır mı?" diyerek, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na da atıfta bulunarak, bu tür sızıntıların devletin güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti.

Mücahit Birinci, açıklamasında bu tür adımların “devletin namusunu” tehlikeye attığını, halkın güvenini sarstığını ve toplumda travmalara yol açtığını söyledi.

Birinci ayrıca, “Bunlar nasıl olaylar?” diyerek, soruşturma sızıntılarına karşı sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı.