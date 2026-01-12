7.5 yıl sonra geri dönüyor... Fenerbahçe'de 3. ayrılık kapıda!

İrfan Can Kahveci'yi Kasımpaşa'ya, İrfan Can Eğribayat'ı ise Samsunspor'a kiralık gönderen Fenerbahçe'de üçüncü ayrılık yaklaşıyor. Sarı lacivertli takımda kadro dışı bırakılan Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'ya ülkesinden sürpriz bir talip çıktı.

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Internacional'in Becao'yu transfer gündemine aldığı ileri sürüldü. ESPN'in haberine göre; Brezilya kulübü, Rodrigo Becao'nun transfer şartlarını öğrenmek için görüşmelere başlama kararı aldı.

Internacional'in, 29 yaşındaki savunma oyuncusunu tek sezonluk kiralamak istediği belirtildi.

Becao, 2023 yılında İtalya'nın Udinese takımından Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı lacivertli takımla 2028'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncu bu sezon sadece 1 maçta forma giydi ve 6 dakika sahada kaldı.

2018 yılında altyapısından yetiştiği Bahia'dan CSKA Moskova'ya transfer olan tecrübeli oyuncu, o tarihten bu yana kariyerini Brezilya dışında sürdürüyor.