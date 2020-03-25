Almanya'nın Türk belediye başkanı koronavirüse yakalandı
Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay'ın koronavirüs testi poizitif çıktı.
Almanya'da Yeşiller Partili Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay’ın koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. Başkan Onay ile temas kuran herkes evlerinde karantinaya alındı. Hannover Belediyesinden yapılan açıklamada, Onay’ın çalışmalarını evinden yürüttüğü aktarıldı.
Almanya'da ilk Türk Büyükşehir Belediyesi Başkanı olan Onay, yüzde 52,9'unu oy alarak geçtiğimiz kasım ayında başkanlık koltuğuna oturmuştu.
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