Son dakika... Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü

CHP’deki butlan yönetiminin bazı isimlerin ihracını istemesi, siyasi sonuçlar doğurmaya başladı.

CHP'li Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın Grup Başkanvekili görevleri düşürülerek, unvanları TBMM resmi internet sitesinden kaldırıldı.

9 İSME İHRAÇ TALEBİ

Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu MYK 9 ismin ihraç edilmesini istemişti.

Bu isimler arasında, Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut yer aldı.

BAŞARIR VE GÜNAYDIN'IN GRUP BAŞKANVEKİLLİKLERİ DÜŞTÜ

Son olarak Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekilliği görevlerinin düştüğü TBMM'nin resmi internet sitesinde de yer aldı.

GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİ GÖREVİ DÜŞÜRÜLEN GÜNAYDIN'DAN İLK AÇIKLAMA

Gelişmenin ardından Gökhan Günaydın'dan ilk açıklama geldi.

Günaydın, "Olmayan MYK'nın verdiği hukuksuz bir karardır. TBMM'nin buna uymasını üzüntüyle karşılamak lazım, biz gerekli duruşumuzu bozmadan devam ederiz" ifadelerini kullandı.

Günaydın, kendisine herhangi bir tebligat gelmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Bana biraz evvel ulaştı bilgi. Çok açık, bir grup başkanvekilliğinin düşürülebilmesi için yegane yol vardır, parti hukukumuz uyarınca o da güvensizlik oyu verilmesidir. Güvensizlik oyunun sonuca bağlanabilmesi için de milletvekillerinin salt çoğunluğu gereklidir. Yani 70 milletvekili gereklidir. Dolayısıyla böyle bir yöntem olmaksızın grup başkanvekilliğinin düşürülmesi olmayan MYK'nın verdiği hukuksuz kararla söz konusu olabilmiştir. PM yoktur, MYK yoktur ve bu MYK bizim tedbirli olarak sevkimize karar vermiştir. Bu bağlamda verilmiş bir karar. Kararın hukuki olmadığı açık. Siyasi açıdan da etik kodlara uymadığı açık. TBMM'nin buna uymasını da üzüntüyle karşılamak lazım. Ancak olur siyasette böyle şeyler. Biz gerekli duruşumuzu bozmadan devam ederiz."

BAŞARIR'DAN İLK AÇIKLAMA: SÖZDE BİR GENEL BAŞKAN, KENDİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİNE DARBE YAPIYOR

Ali Mahir Başarır ise Sözcü TV'de yaptığı açıklamada, "Yeni oda numaramı da ekrandan öğrendim, bana böyle bir tebligat yapılmadı. Ben sadece buna üzülüyorum. Bizi makamlar var etmedi. Beni CHP grubu seçti. Kılıçdaroğlu genel başkanken de grup başkanvekiliydim, şimdi de öyleyim. Benim orada olup olmamam önemli değil ama Türkiye bir felakete doğru gidiyor. İki CHP grup başkanvekilinin, başkanvekilliği düşürülüyor. Bu utanç verici bir olay. Tarihte ilk kez sözde bir genel başkan yönetimi, kendi grup başkanvekillerine darbe yapıyor. Hiç sorun değil, ben grubuma güveniyorum. Onlar grubuna güvenmeyip atama yapmaya kalkarsa bu sefer başka bir rezalet çıkar. Her kararı alacaksın, bir grup başkanvekili ihraç edeceksin ama kurultay kararı alamayacaksın. Burada sorun ben değilim. Demokrasimizin, partimizin düştüğü durumdur. Bu arkadaşlara söyleyecek hiçbir şey yok. Onlar utanma duygularını yitirmişler. Onlar partilerini, CHP grubunu bu duruma düşürmekten utanç duymuyorlar. Biz yolumuza bakacağız" dedi.