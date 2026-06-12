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Merkez Bankası faiz kararı sonrası mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük kazancı ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...