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Merkez Bankası faiz kararı sonrası mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük kazancı ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...
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Merkez Bankası faiz kararı sonrası mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük kazancı ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...

12.06.2026 11:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Merkez Bankası faiz kararı sonrası mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük kazancı ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 37'de sabit bırakmasının ardından bankaların mevduat faiz yarışı kızıştı. Faiz oranları yüzde 46'ya kadar çıkarken, 1 milyon TL birikimi olanlar için banka banka güncel faiz oranları ve 32 günlük net kazanç tablosu netleşti. İşte banka banka mevduat faizi listesi...

Merkez Bankası faiz kararı sonrası mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük kazancı ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...

Mevduat faizlerinin yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi, yatırımcıların kısa vadeli getirilere olan ilgisini artırıyor.

Merkez Bankası faiz kararı sonrası mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük kazancı ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından bankaların sunduğu yüzde 46'ya varan mevduat oranları dikkat çekerken, 1 milyon TL'nin 32 günlük kazancı da yeniden merak edilen konular arasında yer aldı.

Merkez Bankası faiz kararı sonrası mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük kazancı ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...

İşte bankaların sunduğu en yüksek seçenekler dikkate alınarak güncellenen banka banka mevduat faizi oranları...

Merkez Bankası faiz kararı sonrası mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük kazancı ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 25 bin 315 TL

Vade Sonu: 1 milyon 25 bin 315 TL

Merkez Bankası faiz kararı sonrası mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük kazancı ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 21 bin 179 TL

Vade Sonu: 1 milyon 21 bin 179 TL

Merkez Bankası faiz kararı sonrası mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük kazancı ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 27 bin 846 TL

Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 846 TL

Merkez Bankası faiz kararı sonrası mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük kazancı ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 28 bin 931 TL

Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 931 TL

Merkez Bankası faiz kararı sonrası mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük kazancı ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...

ING

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 29 bin 654 TL

Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 654 TL

Merkez Bankası faiz kararı sonrası mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük kazancı ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 30 bin 16 TL

Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 16 TL

Merkez Bankası faiz kararı sonrası mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük kazancı ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...

ZİRAAT DİNAMİK

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 30 bin 16 TL

Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 16 TL

Merkez Bankası faiz kararı sonrası mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük kazancı ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 30 bin 378 TL

Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL

Merkez Bankası faiz kararı sonrası mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük kazancı ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 30 bin 378 TL

Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL

Merkez Bankası faiz kararı sonrası mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük kazancı ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 30 bin 378 TL

Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL

Merkez Bankası faiz kararı sonrası mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük kazancı ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...

HAYAT FİNANS

Kâr Payı Oranı: Yüzde 42,39

Net Kazanç: 30 bin 660 TL

Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 660 TL

Merkez Bankası faiz kararı sonrası mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük kazancı ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 30 bin 739 TL

Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 739 TL

Merkez Bankası faiz kararı sonrası mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük kazancı ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...

ODEA

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 30 bin 739 TL

Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 739 TL

Merkez Bankası faiz kararı sonrası mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük kazancı ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Net Kazanç: 31 bin 947 TL

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QNB

Faiz Oranı: Yüzde 44,5

Net Kazanç: 27 bin 789 TL

Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 789 TL

Merkez Bankası faiz kararı sonrası mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük kazancı ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 28 bin 741 TL

Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 741 TL

Merkez Bankası faiz kararı sonrası mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük kazancı ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...

Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.

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