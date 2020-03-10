Altay, lider Hatay'ı devirdi

10 Mart 2020 Salı, 18:39

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), Soner Maraş (xx), Anıl Usta (xx)

ALTAY: Cihan (xxx) - Erhan (xxx) (Dk. 90 Cenk), Abdülhamit (xxx), Abdülkerim (xxx), Özgür (xx), Putsila (xxx), Yılmaz (x), Kappel (xxx), Tatos (xx) (Dk. 68 Kerim x), Turgut Doğan (xx) (Dk. 85 Mustafa), Paixao (xxx)

HATAYSPOR: Akın (xx) - Popov (xx), Yusuf (x), Sadi (x), Mesut (xx), Kubilay (xx), Aabid (x) (Dk. 68 Gökhan x), Alican (xx), Selim (xx) (Dk. 74 Barbosa x), Caner Hüseyin (x) (Dk. 66 Quali xx), Mirkan (x)

GOLLER: Dk. 56 (Pen) Mesut (Hatayspor), Dk. 59 (Pen) ve Dk. 82 Paixoa (Altay)

SARI KARTLAR: Tatos, Abdülhamit, Özgür, Mustafa (Altay), Yusuf, Sadi, Popov, Kubilay, Gökhan, Quali (Hatayspor)

TFF 1'inci Lig’de 27’nci hafta mücadelesinde play-off hattında yer alan Altay, evinde 1-0 geriye düştüğü maçta lider Hatayspor’u 2-1 mağlup ederek taraftarını sevince boğdu. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta konuk ekip 56'ncı dakikada Mesut’un penaltı golüyle öne geçti. Altay bu gole 59'uncu dakikada Paixao’nun penaltı golüyle yanıt verdi. Ev sahibi ekibin ikinci golünü yine Paixoa, bu kez 82'nci dakikada kaydetti. Bu sonuçla İzmir temsilcisi 42 puana ulaşıp, ilk 2 için umutlandı. Hatayspor 50 puanda kaldı.

16'ncı dakikada Altaylı Özgür’ün soldan yerden ortasında ceza sahasındaki Kappel’in vuruşunda savunmadan seken topu yine Kappel tamamladı, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

21'inci dakikada sağ çaprazdan Tatos’un plase vuruşunda kaleci Akın kucağına gelen topa sahip oldu.

39'uncu dakikada Altay savunmasının uzaklaştıramadığı topla sağ çaprazda buluşan Selim’in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

40'ıncı dakikada Hataysporlu Alican, Yılmaz’dan kaptığı topu yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdi, top direğin üstünden dışarı gitti.

56'ncı dakikada sağdan Popov’un ortasında ceza sahasında Yılmaz topa elle müdahale edince hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mesut takımını öne geçirdi: 0-1.

59'uncu dakikada Hataysporlu Yusuf soldan ceza sahasına giren Kappel’i indirince bu kez Altay penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Paixao skora denge getirdi: 1-1.

65'inci dakikada Altay gole çok yaklaştı. Ceza sahasında Paixao ile paslaşarak müsait pozisyonda topla buluşan Putsila, savunmayı yere yatırıp vurdu, kaleci Akın’ın uzanarak çıkardığı topu Tatos tamamladı. Meşin yuvarlak defansa çarpıp kornere gitti.

70'inci dakikada soldan Putsila’nın ortasında Paixao kafayı vurdu, top çatala çarpıp auta çıktı.

79'uncu dakikada Gökhan’ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Quali kaleciyle karşı karşıya kaldı. Cihan’ın çeldiği topu son anda Erhan uzaklaştırdı.

82'nci dakikada Putsila’nın savunmanın arkasına gönderdiği aşırtma pasta topla buluşan Paixao şık bir vuruşla kaleciyi bir kez daha avladı: 2-1.

Altay müsabakayı 2-1 kazandı.

(FOTOĞRAFLI)