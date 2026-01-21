Davos’ta gözler Trump’ta: Avrupa'ya önemli mesajlar!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Davos programı, 'uçan Beyaz Saray' olarak da bilinen Air Force One’ın 'küçük bir elektrik arızası' nedeniyle geri dönmek zorunda kalmasının ardından endişe yaratmıştı. Ancak ABD Başkanı, Davos’a zamanında ulaştı ve sahneye çıktı.

Trump, Davos’ta, Dünya Ekonomik Forumu kapsamında yapacağı konuşmaya başladı; iş dünyası liderlerine hitap ederken 'dostlarım ve birkaç düşmanım' ifadesini kullandı.

Trump, ABD’den 'müthiş haberler' getirdiğini söyleyerek ekonomik göstergeleri öne çıkardı. “Ekonomi patlama yaşıyor” diyen Trump, salondan alkış aldı.

Trump'ın Davos'taki konuşması şöyle devam ediyor:

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Trump, konuşmasında Ukrayna’daki savaşa değindi ve NATO’nun bu savaşı durdurmaya yardımcı olacağını söyledi.

“Bu savaşın durması gerekiyor, çünkü çok fazla insan ölüyor… gereksiz yere ölüyor” diyen Trump, hem Putin hem de Zelenski’nin bir anlaşma yapmak istediğini öne sürdü.

Trump, bu süreçte Avrupa ve NATO’ya yardımcı olacaklarını söyledi ve kendisinin tek istediğinin 'bir parça buz' olduğunu ifade etti. Bu sözleriyle Grönland’a atıfta bulunduğu değerlendiriliyor.

Trump, bunun ABD’nin NATO’ya verdiği destekle kıyaslandığında 'küçük bir talep' olduğunu savunuyor.

ABD’nin, 'NATO’nun yüzde 100 yanında olacağını' söyleyen Trump, 'Müttefiklerin aynı karşılığı verip vermeyeceğinden emin olmadığını' sözlerine ekledi.

Trump, NATO’ya yeniden değinerek ittifakın savunmaya daha fazla yatırım yaptığını söyledi.

"ABD AŞIRI GÜÇ KULLANMAYACAK"

Trump, konuşmasında NATO’ya da değindi ve ittifakın savunmaya daha fazla yatırım yaptığını söyledi.

Ardından şu ifadeleri kullandı:

Ben aşırı güç kullanmaya karar vermedikçe hiçbir şey elde edemeyiz. O zaman durdurulamaz olurduk… ama bunu yapmayacağız.

Trump, Grönland'taki duruma ilişkin olarak ise “Konuşmanın dışında bırakacaktım ama bunun olumsuz şekilde yorumlanacağını düşündüm” dedi.

Ayrıca Trump, “Grönland ve Danimarka halkına büyük saygı duyduğunu” da ekledi.

Trump, Grönland'ı, 'ABD’nin istediğinin tek yer' olarak tanımladı.

"GRÖNLAND'I YALNIZCA ABD KORUYABİLİR"

Trump, ABD başkanlarının yaklaşık iki yüzyıldır Grönland’ı satın almaya çalıştığını söyledi.

Adada Danimarka’nın varlığına dair 'hiçbir işaret olmadığını' öne süren Trump, Danimarka’nın Grönland için söz verdiğinden daha az harcama yaptığını da iddia etti.

Trump, “Bu devasa kara parçasını, bu dev buz kütlesini koruyabilecek, geliştirebilecek ve iyileştirebilecek tek ülke ABD’dir” dedi.

Trump, bu nedenle Grönland’ı almak için derhal müzakerelere başladığını söyledi.

Trump, Grönland’dan söz etmeyi sürdürerek burayı “çok büyük, neredeyse ıssız ve gelişmemiş, savunmasız duran bir ülke” diye tanımladı ve sözlerine şöyle devam etti:

Nadir toprak elementleri diye bir şey yok. Önemli olan stratejik ulusal güvenlik ve uluslararası güvenlik...

YEŞİL ENERJİ POLİTİKALARINI ELEŞTİRDİ

Trump, seçim sayesinde, 'tarihin en büyük aldatmacası' olarak nitelendirdiği, 'Yeşil Yeni Aldatmaca'dan (Green New Scam) kaçındığını söyledi ve rüzgar türbinleri gibi temiz enerji politikalarını eleştirdi.

Trump, Avrupa'daki radikal solun, Amerika’ya empoze etmeye çalıştığı kaderi gördüğünü öne sürdü.

Almanya’da elektrik fiyatlarının artık yüzde 64 daha yüksek, Birleşik Krallık’ın ise 1999’daki üretimin sadece üçte birini enerji olarak ürettiğini iddia etti.

Ayrıca İngiltere’nin Kuzey Denizi petrolünü kullanmadığını, bu yüzden fiyatların yükseldiğini savundu.

VENEZUELA İLE İLGİLİ İDDİALAR

Trump, önceki başkan Joe Biden dönemindeki petrol maliyetlerini eleştirerek, kendi başkanlığında petrol ve gaz üretiminin arttığını söyledi.

Venezuela’dan 50 milyon varil petrolün ABD’ye getirildiğini ve 'saldırı sona erdikten sonra bir anlaşma yapıldığını' iddia etti.

Trump, Venezuela’nın önümüzdeki altı ayda son 20 yılda kazandığından daha fazla para kazanacağını öne sürmeyi de ihmal etmedi.

TİCARET ANLAŞMALARI

Trump, tek bir yılda ABD’nin aylık ticaret açığını yüzde 77 azalttığını ve bunun enflasyona yol açmadan yapıldığını ileri sürdü.

ABD’de ülke genelinde çelik fabrikalarının yeniden inşa edildiğini ve ABD ticaretinin yaklaşık yüzde 40’ını kapsayan tarihi ticaret anlaşmaları imzaladığını belirtti.

Bunların arasında Avrupa, Japonya ve Güney Kore ile özellikle petrol ve gaz alanında yapılan anlaşmaların bulunduğunu söyledi.

Trump, bu anlaşmaların sadece ABD’yi değil, ticaret yaptığı diğer ülkeleri de zenginleştirdiğini savundu ve “ABD yükselirse, diğerleri de takip eder” dedi.

"AVRUPA, DOĞRU YÖNE GİTMİYOR"

Trump konuşmasının ilerleyen bölümünde Avrupa’ya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. ABD Başkanı, “Avrupa doğru yöne gitmiyor” dedi.

“Avrupa’yı seviyorum, iyi olmasını isterim ama doğru yöne gitmiyor” diyen Trump, Avrupa’yı artık 'tanıyamadığını' da söyledi.

"KİMSEYİ AŞAĞILAMAK İSTEMEM AMA..."

Trump, “Kimseyi aşağılamak istemem” dedikten sonra Avrupa’dan dönen arkadaşlarının, “artık Avrupa’yı tanıyamadıklarını söylediklerini” aktardı.

ABD Başkanı, 'kontrolsüz kitlesel göçten', rekor bütçe ve ticaret açıklarından bahsetti. Trump ayrıca, “Dünyanın bazı bölümleri gözümüzün önünde yok oluyor, liderler hiçbir şey yapmıyor” ifadelerini kullandı, ancak ayrıntıya girmedi.

BBC muhabirlerinin aktardığına göre Trump’ın konuşması şu ana kadar büyük ölçüde ABD ekonomisi ve iç politika başarıları üzerine kurulu ilerliyor.

Trump, “Uzmanlar planlarımın resesyona ve büyük enflasyona yol açacağını söyledi ama onları haksız çıkardık” dedi.

BEYAZ SARAY'IN DAVOS MESAJI

Beyaz Saray muhabiri Bernd Debusmann Jr., Trump’ın Davos’ta konuşmasına ekonomiyi merkeze alarak başlamasının dikkat çekici olduğunu belirtti. Bu mesajın, Trump’ın Beyaz Saray’daki hemen her açıklamasında tekrarlandığını vurguladı.

Trump, Davos’ta “İnsanlar çok iyi durumda. Benimle çok mutlular” ifadelerini kullandı.

ANKETLER TRUMP'I DOĞRULAMIYOR

Öte yandan anketler, Trump’ın ekonomik değerlendirmesiyle çelişiyor. BBC’nin ABD’deki yayın ortağı CBS’in bu hafta yayımladığı ankete göre Amerikalıların yüzde 74’ü, Trump yönetiminin fiyatları düşürmeye yeterince odaklanmadığını düşünüyor.

Aynı ankette katılımcıların yüzde 44’ü, Trump’ın politikalarının kendilerini daha kötü duruma düşürdüğünü söylerken; yüzde 38’i ise bir değişiklik hissetmediğini belirtti.

EKONOMİ TURUNA HAZIRLANIYOR

Trump’ın Davos dönüşünde ekonomik mesajlarını daha da artırması bekleniyor. Trump’la Davos’a giden gazetecilere konuşan Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles, Trump’ın gelecek hafta Iowa’ya gideceğini ve ekonomiye odaklı bir etkinlik yapacağını söyledi.

Wiles, Trump’ın bundan sonra haftada yaklaşık bir etkinlik planladığını da aktardı.

"KONTROLLÜ İLERLİYOR"

BBC Kuzey Amerika muhabiri Anthony Zurcher, Trump’ın şu ana kadar 'nispeten metne bağlı kaldığını' ve konuşmanın ABD ekonomisi ile iç politikaya odaklandığını belirtti.

Zurcher’a göre Trump’ın konuşması, mitinglerinde görülen 'doğaçlama enerji'yi henüz taşımıyor. Ancak uluslararası izleyicilerin her kelimeyi tarttığı bir ortamda, bu çizginin Trump için 'güvenli bir rota' olduğu değerlendirmesi yapılıyor.