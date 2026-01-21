Savcı İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğuna İstanbul Üniversitesi’ni bile inandıramadı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması, 18 Mart’ta iptal edildi.

İstanbul Üniversitesi tarafından 19 Mart operasyonundan 1 gün önce iptal edilen diplomayla ilgili İmamoğlu’na ‘sahtecilik’ davası açıldı. İmamoğlu da diplomasının iptaline karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

İdare mahkemesinde görülen davada karşı taraf olan İstanbul Üniversitesi’nin avukatının sözleri, ‘sahtecilik’ davasını boşa düşürecek nitelikte. Üniversitenin avukatı, “Sayın davacının doğrudan yaptığı bir eylemi zaten belirtmiyoruz" diyerek, sahtecilik davasında işlendiği iddia edilen suçun aslında işlenmediğini ağzından kaçırıverdi.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI OLABİLİR, ACELE EDİN"

İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin talebiyle Silivri’deki Marmara Cezaevi Kampüsü’nün hemen yanından bulunan duruşma salonunda görülen davada Ekrem İmamoğlu ve avukatları savunmasını yaptı. Mahkeme ay sonuna kadar kararını verecek.

İmamoğlu, duruşmada davanın neden siyasi olduğunu şu sözlerle anlattı:

“Diplomanın kullanılmaya devam edildiği’ deniyor. Nerede? Parantez açılıyor: Yüksek Seçim Kurulu. Parantez kapanıyor. Bu ne demektir, biliyor musunuz? Açıkça şunu söylüyorlar: ‘Bu kişi, bu diplomasıyla her an Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Acele edin.’"

"DAVACININ DOĞRUDAN YAPTIĞI BİR EYLEMİ BELİRTMİYORUZ"

Diplomasının 35 yıl sonra gasp edildiğini savunan İmamoğlu ve avukatları, iptal kararının geri alınmasını talep etti. Ardından İstanbul Üniversitesi’nin avukatlarından Gülsevil Öcal söz aldı.

“Sayın davacının doğrudan yaptığı bir eylemi zaten belirtmiyoruz” diyen Öcal, üniversitenin diploma iptali kararını savundu. Öcal’ın bu sözleri, diplomasının iptal edilmesinden sonra İmamoğlu’na yönelik açılan ‘sahtecilik’ davasını gündeme taşıdı. Çünkü diplomayı veren ve daha sonra iptal eden üniversitenin avukatı, İmamoğlu için bir eylem suçlaması yapmadıklarını söylüyor.

Üniversitenin avukatının sözleri, savcılığın sahtecilik iddiasının da karşısında duruyor ancak açılan ceza davasında Ekrem İmamoğlu’nun 8 yıl 9 aya kadar hapsi isteniyor.

SAHTECİLİK KARARI DİPLOMADAN SONRA

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, İmamoğlu’nun diplomasının iptaline karşı açtığı davada kararını 10 gün içinde yazılı olarak açıklayacak.

Savcılığın açtığı sahtecilik davası ise, idare mahkemesindeki davanın sonucuna göre şekillenecek.

Sahtecilik davasında bir sonraki duruşma 16 Şubat’ta.