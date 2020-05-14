Altın fiyatlarında yeni zirve beklentisi var

14 Mayıs 2020 Perşembe, 10:20

Koronavirüs (COVID-19) pandemisinde ikinci dalga endişeleri borsaları ve petrol fiyatlarını düşürürken, bu endişeler parasal ve mali teşviklerin uzun bir süre devam edeceği beklentisiyle altına yarıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’in negatif faiz enstrümanını kullanmayacaklarını söylemesine rağmen COMEX altının onsu Powell’in konuşması sırasında ‘uzun süre zayıf büyüme’ vurgusuna paralel yüzde 1’in üzerinde yükselerek 1.726,50 dolar seviyesini gördü. Spot altının onsu ise 1.711 dolara kadar yükseldi.

COMEX altının onsu TSİ 16:50’de yüzde 0.4 artıda 1,714 dolardan işlem görürken, spot altının onsu da aynı saatlerde 1.714 dolardan işlem gördü.

2018’DEKİNE BENZER PATİKADA

Altında yeni zirveler görülebileceğini öngören uzmanların sayısı artıyor. Ne zaman sorusuna ilişkin farklı öngörüler olsa da, altında 2 bin hatta 3 bin doların görülebileceğine ilişkin tahminler var. Bloomberg Intelligence Kıdemli Emtia Stratejisti Mike McGlone, geçen hafta yaptığı açıklamada altının 2018’deki 1.000 dolar seviyesini kırıp 1.900 düzeylerini geçtiği benzer bir patikada olduğunu belirtti. McGlone “Altının ‘basamaklı bir iyileşme döneminde 1,900 dolar zirvesini geçebileceğini öngörüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Commerzbank ise altında iki yönlü tüm faktörlerin güçlü olduğunu belirterek atlın işlem hacminde artış olacağına işaret ediyor. Commerzbank analisti Eugen Weinberg “Bir yandan fiziksel mücevher talebi çok cansız, öte yandan sermayesini korumak isteyen yatırımcıların talebinde artış var” diyor. Fed’i izleyeceklerini belirten Eugen, negatif faiz ihtimalinin ise çok düşük olduğunu söylüyor. Geçen hafta piyasalar Fed'in politika faiz oranı beklentisine yönelik bir gösterge olan politika faizi vadeli işlem kontratlarında, Aralık ayından itibaren hafif negatif faiz fiyatlamaya başlamıştı.

Dünya'da yer alan bilgilere göre, Kitco News tarafından ABD’de hem kamuoyunda hem de Wall Street’te yapılan bir ankete göre de katılımcıların -sırasıyla- yüzde 67’si ve yüzde 55’i altın fiyatlarında yükseliş öngörüyor.

CİTİBANK: NEGATİF FAİZ OLMASA DA YÜKSELİR

Citibank’ın araştırma birimi “Fed’in negatif faize geçmesini beklemiyoruz, ama yine de kullanabileceği bir sürü enstrüman var - bu da altında ayı piyasasını destekliyor” diyor. Banka likidite ihtiyacına bağlı altında da düşüşler olabileceğini de ekleyerek “3-6 ay boyunca altının 1600’lerin (dolar) üst seviyelerinde - 1.700 dolarda işlem göreceğini” öngörüyor. Altına yönelik iştahın arttığına ilişkin bir işaret de dünyanın en büyük altın destekli ETF’si SPDR Gold Trust varlıklarının dün yüzde 24 yükselerek 1.083 tona ulaşması oldu.

ALTIN ŞU ANDA UYUYOR OLABİLİR

Banka ve hedge fonlara uzun yıllar danışmanlık yapan emtia tüccarı Andrew Hecht ise Hecht Emtia Raporu’nda altında alım fırsatı olduğunu yazdı ve uzun vadede fiyatların 2.000 hatta 3.000 doları bile aşabileceğini öngördü. 1.700 doların altına çekilmelerin yeni bir ralliye işaret ettiğini belirten Hecht “Altın şu anda uyuyor olabilir ama 2008’dekine benzer bir seyir olursa çok daha yüksek düzeyler görülebilir” ifadelerini kullandı.

Daha önce altının onsu için 2.000 dolar beklentisi açıklayan Kanada merkezli yatırım bankası TD Securities, önceki gün yayınladığı notta “Altında yükseliş öncesi düşüş riski var” vurgusu yaparak Fed’in pozitif faizlere bağlı kalmasının doları güçlendireceğini belirtti ve altın öngörülerini şöyle sıraladı: Q1’de 1.650, Q2’de 1.700, Q3’te 1.725, Q4’te 1.775 ve kademeli olarak artışla 2021 Q4’te 2.000 dolar.