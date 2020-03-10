Altında son rakamlar

10 Mart 2020 Salı, 17:14

Altın piyasasında, en düşük 325 bin 700 lira, en yüksek 329 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,00 azalışla 326 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 677 milyon 918 bin 588,90 lira, işlem miktarı ise 2.076 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 684 milyon 465 bin 608,33 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, İş Bankası ve Halkbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 329.600,00 1.676,35

En Düşük 325.700,00 1.657,00

En Yüksek 329.000,00 1.663,50

Kapanış 326.300,00 1.658,00

Ağırlıklı Ortalama 327.629,55 1.661,63

Toplam İşlem Hacmi (TL) 677.918.588,90

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.076,16

Toplam İşlem Adedi 94