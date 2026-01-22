Sadettin Saran 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısına çıktı: 3 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul'da "yasa dışı bahse teşvik" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, iş insanı Sadettin Saran ve bazı şüpheliler hakkında, "S SPORT" internet sitesinde yayımlanan futbol müsabakalarında "yasa dışı bahis reklamı yaptıkları" iddiasıyla 4 Mart 2025 tarihinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.
İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklar; Saran Holding’in kurucusu ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, kardeşi ve S Sport Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Saran, S Spor Genel Müdürü Emre Eren ve Saran Holding CEO’su Azade Zeynep Haksal ile avukatları katıldı.
Saat 11.00’de başlaması planlanan ancak saat 13.30 itibarıyla başlayan duruşmada, Saran aylık gelirinin 5 milyon TL olduğunu beyan etti.
“YASA DIŞI BAHİS ÖZENDİRME FAALİYETİMİZ YOK”
Saran Holding’in kurucusu ve onursal başkanı olduğunu vurgulayarak savunmasına başlayan Saran, yaptıkları işlerden birinin spor yayıncılığı olduğunu aktardı.
Sadece Türkiye’deki değil, yurt dışındaki yayınları da kanalda yayınladıklarını belirten Saran, bu yayınların ağırlıklı olarak müsabakaları olduğunu söyledi.
“Hiçbir şekilde yasa dışı bahisi özendirme faaliyetimiz yoktur” diyen Saran, “Bizim dışardan sinyale dokunma şansımız yoktur. Dışarıdan yayını aldığımız gibi kullanıyoruz. Saha içindeki reklamlardan bahsediliyor muhtemelen. Buraki reklamlara müdahale etme şansımız yok” ifadelerini kullandı.
“YAYINA MÜDAHALE ETMEK TEKNİK OLARAK MÜMKÜN DEĞİL”
Saran, hakimin “Yayıncı olarak yayınlara lokal müdahale etme şansınız var mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:
“Kaliteyi son derece bozan bir şey oluyor, reklamları değiştirmek sinyali alt üst eder. İzlenemez hale getirir. Bu çok komplike bir durumdur. Teknik olarak mümkün değil.”
Saran’ın savunmasının ardından duruşma hakimi bu sefer de “Blur yapılabilir mi?” sorusunu yöneltti. Saran bu soruya ise şöyle karşılık verdi:
“Blur yaptığınız zaman örneğin Arda Güler geçiyor ama Güler’i göremezsiniz. Futbolcular saha içerisinde hareket halinde olduğu için kale, futbolcu, gol her şey blurlanabilir.”
“BUNA KARŞI ÇIKMAYI İLK BİZ BAŞLATTIK”
25 Temmuz 2023, 8 Ağustos 2023, 17 Ağustos 2023 ve 24 Kasım 2014 tarihlerinde yayınlanan müsabakalarda bu reklamların engellenmesi için bir girişimde bulunulup bulunmadığı sorusuna karşı Saran, şu ifadelerle savunma yaptı:
“En büyük biziz ama bunu bir tek biz yapmıyoruz. Bütün bunu yapan yayıncılar olmak üzere buna karşı çıkmayı ilk biz başlattık. Savcılık soruşturma başlatmadan itiraz ettik. Yurt dışındakilere bize temiz feed verin dedik. Senelerdir bu iş böyledir düşüncesine girmedik. Herkes nasılsa böyle yanlıyor demedik. Türkiye’deki hassasiyetleri kendilerine anlattık. İspanya ve İtalya liginin yayınlarını cezai şartımız olmasına rağmen yayınlamamaya başlamadık. Türkiye’de hiçbir yayıncı bunu yapmadı. Ki müşterilerimiz de bize hakarete varan küfürler etti.
Hatta ben ve kardeşim UEFA Başkanıyla görüşüp bu konuyu konuştuk. Kaygılarımızı anlattık, daha sonra da kendisi bize bu konuyu Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü de söyledi. Ben devlet memuru çocuğuyum ve itibarımıza önem verdim. Dişimle tırnağımla bu yerlere geldim. Böyle bir suça karışmam hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu nedenle ben ve arkadaşlarımın beraatını talep ederim.”
“TEK YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ MÜSABAKAYI YAYINLAMAK”
Daha sonra savunma yapan Saran’ın kardeşi ve S Sport’un Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Saran, şirketin yurt dışındaki yayınlarla ilgili görüşmeleri ve pazarlıkları yapan kişi olduğunu belirtti.
Kenan Saran, saha içindeki pano reklamların, maçın oynandığı ülke veya liglerin reklam hakkına ait olduğunu aktardı. Hakimin, “Sözleşmede bu husus yazıyor mu?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:
“Biz sadece futbol müsabakası yayın hakkını satın alıyoruz. Yayın içindeki diğer hususlarla ilgili sözleşmede bir şey geçmez. Tek yükümlülüğümüz müsabakayı yayınlamaktır.
Dosyaya sunulan evraklar da incelendiğinde reklam haklarının yanıcı kuruluşa ait olmadığını ligin ya da ülkenin federasyonuna ait olduğu görülmektedir. Son yayıncı olarak canlı yayına müdahale etme hakkımız yoktur. Beraatımı talep ediyorum.”
“REKLAM VE YAYIN HAKLARI FARKLI”
Saran Holding CEO’su Azade Zeynep Haksal ise savunmasında, “Biz yayın hakları sahibi ve yayıncıyız. Reklam ve yayın hakları farklıdır. Müdahale teknolojik olarak mümkün değildir, bu yönden uzman görüşü de var. 2023 yılında bu maçları yayınladık ancak gelen idari ceza bu maçlar yayınlandıktan çok sonra geldi. Bunun üzerine biz yaz maçlarını yayınlamadık” dedi.
4 HAZİRAN'A ERTELENDİ
Mahkeme ara kararını açıkladı. Bilirkişilere yayıncı kuruluşun aldığı görüntünün ham olup olmadığı ve müdahale edilmesinin mümkün olup olmadığının, farklı feed kullanma şanslarının olup olmadığının sorulmasına karar vererek duruşmayı 4 Haziran’a erteledi.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede; Saran ile bazı şüphelilerin, Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş. bünyesinde hizmet veren "S SPORT" internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamları yaptıkları iddiasıyla, "Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.