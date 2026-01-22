Sadettin Saran 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısına çıktı: 3 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul'da "yasa dışı bahse teşvik" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, iş insanı Sadettin Saran ve bazı şüpheliler hakkında, "S SPORT" internet sitesinde yayımlanan futbol müsabakalarında "yasa dışı bahis reklamı yaptıkları" iddiasıyla 4 Mart 2025 tarihinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklar; Saran Holding’in kurucusu ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, kardeşi ve S Sport Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Saran, S Spor Genel Müdürü Emre Eren ve Saran Holding CEO’su Azade Zeynep Haksal ile avukatları katıldı.

Saat 11.00’de başlaması planlanan ancak saat 13.30 itibarıyla başlayan duruşmada, Saran aylık gelirinin 5 milyon TL olduğunu beyan etti.

“YASA DIŞI BAHİS ÖZENDİRME FAALİYETİMİZ YOK”

Saran Holding’in kurucusu ve onursal başkanı olduğunu vurgulayarak savunmasına başlayan Saran, yaptıkları işlerden birinin spor yayıncılığı olduğunu aktardı.

Sadece Türkiye’deki değil, yurt dışındaki yayınları da kanalda yayınladıklarını belirten Saran, bu yayınların ağırlıklı olarak müsabakaları olduğunu söyledi.

“Hiçbir şekilde yasa dışı bahisi özendirme faaliyetimiz yoktur” diyen Saran, “Bizim dışardan sinyale dokunma şansımız yoktur. Dışarıdan yayını aldığımız gibi kullanıyoruz. Saha içindeki reklamlardan bahsediliyor muhtemelen. Buraki reklamlara müdahale etme şansımız yok” ifadelerini kullandı.

“YAYINA MÜDAHALE ETMEK TEKNİK OLARAK MÜMKÜN DEĞİL”

Saran, hakimin “Yayıncı olarak yayınlara lokal müdahale etme şansınız var mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Kaliteyi son derece bozan bir şey oluyor, reklamları değiştirmek sinyali alt üst eder. İzlenemez hale getirir. Bu çok komplike bir durumdur. Teknik olarak mümkün değil.”

Saran’ın savunmasının ardından duruşma hakimi bu sefer de “Blur yapılabilir mi?” sorusunu yöneltti. Saran bu soruya ise şöyle karşılık verdi:

“Blur yaptığınız zaman örneğin Arda Güler geçiyor ama Güler’i göremezsiniz. Futbolcular saha içerisinde hareket halinde olduğu için kale, futbolcu, gol her şey blurlanabilir.”