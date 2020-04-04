Amasya'da büyük skandal! Testi pozitif çıkan sağlık emekçisi zorla çalıştırıldı

04 Nisan 2020 Cumartesi, 02:00

Türk Sağlık Sen Amasya İl Başkanı Şemsettin Dümen “Kurumun başhekimi tarafından ‘her öksürene izin mi vereceğiz’ denilerek personelin izin alıp izole olmasına müsaade etmeyip ertesi gün nöbete gönderilmiştir. Bu bir sağlık skandalıdır. Testi pozitif çıkan arkadaşımız, hiç durmadan çalıştırılmış, ambulanstaki hastaları da, çalışanları da riske etmiştir” diye tepki gösterdi.

28 Mart’ta ateş, öksürük, yorgunluk şikâyetiyle başlayan H.D, 30 Mart pazartesi sabahı hastaneye giderek test yaptırdı. Akciğer grafiği, tomografisi, kan değerleri normal çıkan H.D’ye burun sürüntüsü testi sonuçlarının 2 gün sonra çıkacağı söylendi.

Sağlık çalışanı H.D. sağlık durumu konusunda 112 Acil Servis İstasyon sorumlusuna bilgi verdi. İstasyon sorumlusu da durumu başhekime aktardı. Başhekim Nilüfer Tali, istasyon sorumlusuna “Eğer gerçekten kendisi kötüyse, kendini kötü hissediyorsa gitsin raporunu alsın ama iyi durumdaysa, tomografisi temiz ise nöbetine gitmesinde herhangi bir sakınca yok, nöbetine gitsin” diye yanıt verdi.

Bunun üzerine H.D, iki gün boyunca görevine devam ederek hastalara müdahale etti. İki gün sonra test sonucu pozitif çıkan HD, kendini evinde izolasyona aldı.

GÜN BOYU HASTA TAŞIDI

Türk Sağlık Sen Amasya İl Başkanı Şemsettin Dümen, “Virüse yakalanıp da belirti göstermeyen hastalar bile var ve bu süper taşıyıcılar gün boyu virüsü yaymaya devam ediyorlar. Bu sağlık çalışanı gün boyu hastalarla iç içe ve bir başhekimin bunu öngörmesi gerekmez mi? H.D. ile çalışan bir hemşire ve bir de ambulans şöförü izole edilmiş, diğer sağlık çalışanları işine devam ediyor, virüs bu çalışanlara da bulaştıysa, bunun sorumlusu kim?” diye tepki gösterdi.

‘YANDAŞLAR MASA BAŞINDA’

Sağlık çalışanlarının gerektiği gibi korunmadığını belirten Türk Sağlık Sen Amasya İl Başkanı Şemsettin Dümen şu görüşleri dile getirdi: “Sağlık müdürlüğü vaka sayısını az göstermek için sürüntü test çubuklarından hastaneye her gün 5-10 adet gönderiyor. Testler biriktirilip bekletilip oradan Samsun’a gönderiliyor ve üç günden önce test sonucu alınamazken Amasya’da test yapılamıyor. Sağlık çalışanları için gerekli önlemler alınmıyor. DSİ ve otelde izole edilen sağlık çalışanlarının üç öğün hastaneye gelip yemek yemeleri isteniyor. Evinde izole olanlara tulum değil önlük verilerek gönderiliyor. Kalp, tansiyon ve şeker hastası olan hemşireler en riskli bölümlerde görevlendirilirken yandaşlar risk olmayan yerlerde görevlendiriliyor. AKP il başkanı ve vekillerinin de bu konuda devreye girdikleri biliniyor” dedi.