CHP'den karşı hamle: Özgür Özel ile Özkan Yalım arasında yapılan yazışmaların geri çağrılması ve dosyaya kazandırılması talep edildi

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YouTube'da yayın yapan bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Göle Belediye Başkanı'nın eşiyle WhatsApp yazışmaları iddiasının yalan olduğunu belirten Günaydın, şöyle konuştu:

"Bizim Ardahan Göle Belediye Başkanımız partisinden istifa etmiş, bağımsız kalmış. Tam da bağımsız kaldığı bir dönemde Özgür Özel ile genel başkanımız ile belediye başkanının eşi arasında bir yazışma olduğu iddia ediliyor ve o yazışmada Genel Başkan'ın belediye başkanının eşine, 'senin kocan erkek değil' dediği iddia ediliyor. Peki gerçek ne? Bakın elinde yazışma var yazışma... KVKK uyarınca bunu gösteremiyorum ama WhatsApp mesajı elimizde.

Mesaj atıyor belediye başkanının eşi, 'Sayın Genel Başkanım iyi akşamlar. Ben Ardahan Göle Belediye Başkanının eşiyim. Bu saatte rahatsız etmek istemezdim. Çok yoğun olduğunuzu biliyorum. Uygun olduğunuzda sizinle özel olarak görüşmek istiyorum. Teşekkür ederim' diyor. Bunun üzerine Genel Başkan kendisini arıyor. Son derece nazik bir görüşme yapıyorlar ve görüşmeyi tamamlıyorlar.

Bugün bu iddialar ortaya atılınca CHP'nin Genel Başkanı kendisine bir mesaj atıyor. 'Nokta nokta hanım, bu kadar da olmaz artık. Allah'tan korkun. Siz bana yukarıdaki mesajı attınız. Ben de nezaketle sizi aradım. Nezaket ile de kapattık. Şimdi size eşiniz hakkında çirkin bir mesaj attığım gibi bir yalan okuyorum gazetelerde. Allah için söyleyin ben bunu hak edecek ne yaptım size?'

Genel Başkan'ın mesajına karşılık belediye başkanının eşinin mesajında, 'Dün eşim Levent Gültekin'i aradı. Gerçekten çok çirkin. Böyle bir şey olmadığı, haberin çok çirkin bir iftira olduğunu söyledi. Levent Bey de özür dilemiş. Bugün düzelteceğini söylemiş. İnanın ben de üzgünüm' demiş. Aldınız mı cevabınızı? Aldınız mı cevabınızı? Bu yalanın, alçaklığın bir sonu olmayacak mı? Nerelerinizden uyduruyorsunuz bu sözleri? Görülüyor ki böyle bir yazışma hiç olmamış."

ÖZEL İLE YALIM ARASINDAKİ YAZIŞMALAR İÇİN TALEP

Özkan Yalım'ın etinden, sütünden, tırnağından, derisinden yararlanıldığını kaydeden Günaydın, "Sayın Özgür Özel ile Özkan Yalım arasında yapılan tüm WhatsApp yazışmalarının, içeriğindeki fotoğraf ve görsellerde dahil olmak üzere geri çağrılması ve dosyaya kazandırılması talep edilmiştir. Çünkü o mesajlarda söylenilmemiş sözler, o mesajlarda kullanılmamış fotoğraflar, ya başka fotoğraflar kullanılarak ya da mevcut fotoğraflar silinmek suretiyle bir başka algı yaratılmak sureti ile bir çabanın içerisine girmiş. Söz edilen yazışmada akçalı bir konu kesinlikle yoktur" dedi.

Günaydın, "Bu WhatsApp yazışmaları dosyaya kazandırıldığında da bu gerçek görülecektir. Bir kere daha bu manşetleri atanlar, bu haberleri yapanlar alçaklıklarıyla başbaşa kalacaklardır. Utanırlar mı ondan emin değilim ama alçaklıklarıyla başbaşa kalacaklardır" ifadelerini kullandı.

"SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİ İHLAL EDİLDİ"

Günaydın, soruşturma dosyası gizli olduğu için sanığın avukatının dosyaya erişemediğini ancak Adalet Bakanlığı'nın basın müşavirinin birine atabildiğini belirtti:

"Soruşturma dosyasına sanığın avukatı erişemiyor. Ceza avukatları erişemiyorlar. Erişememeleri de lazım zaten. Eğer dosya gizliyse ve soruşturmanın gizli olmasını gerektiren hukuki bir gerekçe varsa o gizliliğe uyulur. Sanığın avukatına kapalı olan ifade nasıl oluyor da Adalet Bakanlığı basın müşavirine atılabiliyor? Bir daha soruyorum. Bu Adalet Bakanlığı basın müşavirinin adı ne? Yakup Halit Bulut.

Bu ifadeyi alıyor. İfadeyi aynen kullanmakla yetinmiyor. Bir de ifadeye eklemeler, çıkartmalar yapıyor. Onların da altını böyle kırmızılarla çizmek gibi bir aşırı işlem, bir aşırı kendine güvenin de sahibi oluyor. Sonra bunu buralara servis ediyor. Soruşturmanın gizliliği Adalet Bakanlığı eli ile ihlal edilmiş oluyor."

"Yapılan müdahale Yakup Halit Bulut'un kişisel bir eylemi midir yoksa Adalet Bakanlığı'na çöreklenmiş bir yapının sistemli bir faaliyeti midir?" diye soran Günaydın, şu ifadelere yer verdi:

"Doğrunun ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu memleket bugüne kadar herkesin bildiği sırlarla yönetildi. Peki soralım. Bu dün Cumhuriyet Halk Partisi iletişim sayfasında ifşa edildiği anda WhatsApp grubunu kapattınız. Hiç utanmadınız mı? Suç üstü yakalandığınızı böylece bir kere daha teyit etmiş oldunuz. Peki Yakup Halit Bulut'a ne yapıldı?

Vatandaşın en azından bu faaliyet bakanlığı bağlamıyor ise eğer bu vatandaşın derhal kamu görevine son verilip hangi statüde çalışılıyorsa o statüsüne son verilip hakkında bir soruşturma açılması gerekmez mi? Gerekir. Nerede? Hukuk devletinde. Başka bir şey söylemeye gerek var mı?"