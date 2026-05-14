Pendik'te İmam Hatip Ortaokulu'nda 'kitap listesi' hedefte: Okul Müdürü açığa alındı

Kamuoyunda gündem olan ve "Şehit Olcay Duman İmam Hatip Ortaokulu Özel Okuma Listesi" başlığıyla hazırlanan belgede bazı yazarların kitapları hedef gösterildi.

Öğrencilere tavsiye edildiği öne sürülen listede hedef gösterilen eserler şunlar oldu:

Paylaşılan listede ayrıca okul müdürü Nihat Keskin'in imzasının bulunduğu görüldü.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SORUŞTURMA

Söz konusu kitapların sosyal medyada bazı İslamcı gruplar tarafından hedef alınması üzerine, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü İstanbul Valiliği resmi bir basın açıklaması yayımladı. Valilik, söz konusu kitapların resmi makamlarca onaylanmadığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan kitap okuma listelerinde, sosyal medya paylaşımlarında adı geçen kitaplar bulunmamaktadır."

OKUL MÜDÜRÜ: "İMZAM TAKLİT EDİLDİ"

Valilik açıklamasında, tartışmalara konu olan belgede imzası bulunan okul müdürünün savunmasına da yer verildi. Yetkililerle görüşen okul müdürü, listedeki imzanın kendisine ait olmadığını iddia etti. İmzasının taklit edildiğini öne süren müdür, söz konusu okuma listesinden sonradan haberdar olduğunu beyan etti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından İstanbul Valiliği, iddiaların aydınlatılması amacıyla soruşturma başlatıldığını ve soruşturmanın ilerleyişi açısından okul müdürünün açığa alındığını kamuoyuna duyurdu.