Amazon ve Microsoft 'ekim ayına kadar evden çalışın' dedi

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 13:58

ABD’li teknoloji devi Microsoft, bu hafta başında çalışanlarına yaptığı açıklama ile ekim ayına kadar evden çalışmaya devam edebileceklerini iletti. Microsoft'un merkezinin yer aldığı Washington eyaletinde alınan kararlar uyarınca sosyal izolasyon ve evden çalışma zorunluluğu 31 Mayıs’ta sona erecek. Bu sürenin ardından şirketlerin faaliyetlerinde normalleşme adımları atması bekleniyor. Ancak Microsoft, Covid-19 kapsamında alınan evden çalışma sürecini uzatmaya hazırlanıyor.

Habertürk'te yer alan bilgilere göre, koronavirüs ile mücadele kapsamında dünya genelinde alınan önlemler kapsamında, son 2 aydır evden çalışma modeline geçen Microsoft, pazartesi günü çalışanlarına, işleri ofise gelmelerini gerektirmedikçe ekim ayına kadar evden çalışmaya devam edebileceklerini söyledi.