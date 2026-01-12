12 Ocak Pazartesi günü İstanbul dahil birçok ilde okulların tatil edilmesinin ardından, gözler 13 Ocak Salı gününe çevrildi. Peki, Yarın okullar tatil mi? 13 Ocak İstanbul'da okullar tatil olacak mı?

13 OCAK (YARIN) OKULLAR TAT İL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 13 Ocak tarihli hava durumu raporu, İstanbul dahil ülke genelinin büyük bir kısmında yoğun kar yağışı olacağını belirtiyor.

Bir süredir ülke genelinde yaşanan kar yağışlarının ardından geçtiğimiz haftalarda bazı illerde okullar tatil edilmişti. Bugün yaşanan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ise bazı illerden şimdiden tatil haberleri gelmeye başladı. Bazı illerde okullar 13 Ocak Salı günü tatil edildi.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM tarafından paylaşılan 13 Ocak tarihli hava durumu raporuna göre, İstanbul'da yarın kar yağışı etkisini göstermeye devam edecek.

İstanbul Valiliği tarafından ise henüz yarın için tatil açıklaması yapılmadı. Akşam saatlerinde meydana gelebilecek kar yağışı sonrasında valilik tarafından bir açıklama yapılması bekleniyor.