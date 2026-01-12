Son dakika... Furkan Bölükbaşı hakkında tahliye kararı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.01.2026 16:47:00
Haber Merkezi
Son dakika haberi... AKP'li trol Furkan Bölükbaşı sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bölükbaşı hakkında tahliye kararı verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili paylaşımıyla gündeme gelen 'AKP'li trol' Furkan Bölükbaşı hakkında gözaltı kararı vermişti.

Bölükbaşı hakkında TCK 310'uncu maddesi "Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Bölükbaşı, başka bir kullanıcının paylaşımını alıntılamış, daha sonra bu paylaşımı silmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı, çıkarıldığı mahkemece 11 Kasım'da tutuklanmıştı.

FURKAN BÖLÜKBAŞI HAKKINDA TAHLİYE KARARI

"Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu" suçlamasıyla tutuklanan Furkan Bölükbaşı hakkında tahliye kararı verildi.

'SEVGİLİSİ' NİSA ÇAYDAN DUYURDU

Tahliye haberi, Furkan Bölükbaşı’nın sevgilisi olarak bilinen Nisa Çaydan tarafından X platformu üzerinden duyuruldu.

Çaydan, paylaşımında “Merhaba dinleyen, aylardır bu güzel haberi vermek için sabırsızlanıyordum. Beklenen gün geldi, Furkan Bölükbaşı tahliye edildi!” ifadelerine yer verdi.

