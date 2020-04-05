Ankara'da 5 semt pazarı kapatıldı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 5 semt pazarı kapatıldı.
Belediye'den yapılan açıklamada, Altındağ'da koronavirüsle
mücadele kapsamında, pazar yerlerinde yapılacak yeni düzenlemelerle Altındağ
İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla alınan koronavirüs tedbirlerinin
uygulanmasının mümkün olmadığı belirtildi.
5 PAZAR KURULMAYACAK
Buna göre, Battalgazi Mahallesi Çarşamba Pazarı, Başpınar Mahallesi Perşembe Pazarı, Aydınlıkevler Mahallesi Cumartesi Pazarı, Zübeyde Hanım Mahallesi Cumartesi Pazarı, Örnek Mahallesi Pazar Pazarı bundan böyle kurulmayacak.
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