AKP'den İstanbul'da İBB'yi hedef alan afişler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasının görülmesine iki aydan kısa bir süre kala AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından reklam panolarına İBB'yi hedef gösteren çeşitli afişler asıldı.

Reklam panolarına asılan afişlerde "İstanbul'da İETT’ye bağlı otobüsler yolda kalıyor. Çileyi İstanbullular çekiyor”, “Senin hayatından gidiyor”, "Trafik felaketine neden oldular" gibi ifadeleri yer aldı.

Konuyu Onlar TV'deki B Yüzü programında gündeme getiren Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, "İBB iddianamesinde tam 1087 defa İLBAK adı geçiyor ama sanıklar arasında İLBAK yok. Ama sanıklar arasında İLBAK yok. AKP'nin reklam kampanyasını yaptığı billboardlar kime ait? İLBAK'a ait. Yolsuzluk yapan bir reklam şirketi diyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz bunlar hakkında örtü yavaş yavaş kalkıyor. Yavaş yavaş suçlamalar kalkıyor, iddianamede isimleri olduğu halde sanık olmaktan çıkıyorlar, tutukluluktan çıkıyorlar, adli kontrolleri kalkıyor, malları iade ediliyor. Sonra bir bakıyorsun, panoları iktidarı partisi kullanıyor" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN MİTİNG ÇAĞRISIYLA CEVAP

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Algı çalışmaları değil meydanlar gerçek" sözleriyle AKP'ye cevap verdi. İmamoğlu, yurttaşları bugün CHP'nin Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda saat 19.30'da düzenlenecek olan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine davet etti.

"KAYBETME KAMPANYANIZ HAYIRLI OLSUN"

Aynı hesap üzerinden daha sonra sonra konuyla ilgili bir açıklama yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart 2019 gecesini hatırlarsınız. İstanbul’un her tarafında kazandık afişleri asıldı. Ama afişlerde kazanan değil, kaybedenler vardı. O gün hakikati aşındırmanın bedelini daha büyük kaybederek ödediler. Hakikate bakmaya cesaret edemeyen iktidar, kara çalmaya, yalana, iftiraya sığınıyor. Binlerce sayfa iddianame yazdınız, halka anlatamadınız. Binlerce billboard’u gerçeği çarpıtan afişlerle donattınız, yine halka anlatamayacaksınız. Çünkü hakikate ihanet eden, millete ihanet eder. Oysa bu millet, kendi gerçeğini billboardlardan değil mutfağından biliyor. Pazardan biliyor. Okulda aç kalan çocuğundan, umutsuz gencinden, yoklukla sınanan emeklisinden biliyor. Şimdiden KAYBETME kampanyanız hayırlı olsun. İstanbul’da millet sizi hayatından sildi, şimdi sıra Türkiye’de. Millet kazanacak!"