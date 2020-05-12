Ankara’da asbestli boruların değişimi için ilk adım atıldı

12 Mayıs 2020 Salı, 13:27

Ankara’nın ve çevre illerin temiz suya kavuşması ile asbestli borulardan kurtulmasını önceleyen, toplum sağlığı açısından kritik olan yatırımların acil yapılması için istenen kredi talebi 2019 yılında AKP’li ve MHP’li üyelerin çoğunlukta olduğu Plan ve Bütçe Komisyonu’nda uygun görülmüştü. Buna rağmen, kredi talebi Meclis’te AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla reddedilmiş, en son yapılan toplantıda ise yine aynı Meclis üyelerinin oylarıyla ertelenmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi, başta Polatlı suyu ve Tatlar Arıtma Tesisleri olmak üzere, Ankara’nın su problemini çözmek için harekete geçmeye hazırlanıyor.

KALİTELİ SU İÇİN İHALEYE ÇIKILIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mansur Yavaş’ın talimatı ile 70 kilometrelik Polatlı hattının 30 yılı aşkın süredir yenilenmediği için eskiyen ve sürekli arızalanarak patlayan, bir kısmı ise asbestli olan boru hatlarının yenilenmesi için ilk adım atılıyor. Belediye Meclisi’ndeki engelleme ve zorlaştırma çabalarına karşın Mansur Yavaş’ın acil olarak nitelendirdiği “Polatlı’ya yeni ve kaliteli su verilmesi” için ihaleye çıkacağı öğrenildi.

“BEN VATANDAŞIMA ASBESTLİ BORUDAN SU İÇİREMEM”

Buna göre, Polatlı’ya Gerede’den gelen suyu ulaştıracak hatların yenilenmesi için üç etaptan oluşacak olan projenin Temelli – Polatlı arasını kapsayan bölümünün proje ihalesi daha önce yapılmıştı.

Son yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ardından Yavaş’ın bürokratlarına “Toplum sağlığından önemli hiçbir şey yok. Ben vatandaşıma asbestli borudan su içiremem, Polatlılı hemşehrilerime sürekli patlayan su hattı ile çile çektiremem. Herkes er ya da geç doğru yolu görüp üzerine düşeni yapmak zorundadır.” demişti.

ACİL KREDİ TALEBİ SUDAN SEBEPLERLE YİNE ERTELENMİŞTİ



AKP ve MHP’li üyelerin “engellemedik, erteledik” söylemlerine rağmen, Polatlı su hatlarının ve arıtma tesisinin yenilenmesi için gerekli olan kredi talebi 2019 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gelmiş, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda uygun görülmesine karşın komisyonda yer alan ve çoğunlukta olanlar dahil AKP ve MHP’li Meclis üyelerinin oylarıyla reddedilmişti.

Son Meclis’te ise acil kredi talebi sudan sebeplerle yine ertelenmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez bir kredi talebinde yapılacak işin metrajı ve keşfi istenmiş, Belediye Başkan Mansur Yavaş bu durumu “ipe un sermek” olarak tarif etmişti.