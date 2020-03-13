Ankara’da Halk Süt’e indirim

13 Mart 2020 Cuma, 13:20

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında başkentin kırsal bölgelerinde besicilik yapan üretici kooperatiflerinden alınan günlük sütler, geçen aralık ayında Halk Ekmek Satış Mağazalarının raflarında yerini almaya başlamıştı. Halk Ekmek Genel Müdürü Recep Mızrak, yurttaşların 3 aydır yoğun ilgi gösterdiği Halk Süt’te indirim yaptıklarını açıkladı. Mızrak, şu değerlendirmelerde bulundu:





“Başlangıçta sütü Atatürk Orman Çiftliğinden temin ediyorduk. Yaptığımız çalışmalar sonucunda Ankara bölgesinde besicilik yapan üretici kooperatiflerden süt ve süt ürünlerini almaya karar verdik. Üreticiler birliğinden almadan önce 3 litrelik günlük pastörize sütü 14,5 TL’den satıyorken şimdi 13,5 TL’den satıyoruz. Yeni fiyat politikasıyla hem üreticilere destek olmuş olacağız hem de tüketici daha kaliteli ve daha ucuz ürün tüketmiş olacak.”





Başkentte 7 noktada satılıyor





ABB, günlük Halk Sütleri Gimat, Gökkuşağı, Büyükşehir Belediyesi, Dışkapı, Mithatpaşa, Atlantis ve ASKİ Fabrika Satış Mağazalarında tüketiciyle buluşturuyor. ANKARA