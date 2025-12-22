‘Okan Buruk’ iddiasının ardından… O program yayından kaldırıldı, Sevilay Yılman’ın işine son verildi!

Show TV’de yayınlanan 'Bu Sabah' programında açıklamalar yapan gazeteci Sevilay Yılman, tutuklu bulunan Ela Rümeysa Cebeci merkezli yürütülen dosyada, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un ifadeye çağrılmasının beklendiğini dile getirdi.

Söz konusu iddiaları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yalanladı. Okan Buruk’un ifadeye çağrılacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirildi. Açıklamada, Buruk’a yönelik bu yönde herhangi bir işlem bulunmadığı ifade edildi.

PROGRAM SONLANDIRILDI, İŞLERİNE SON VERİLDİ

Medyaradar'ın haberine göre, Galatasaray Spor Kulübü, Yılman’ın açıklamasından sonra başsavcılık kaynaklarından yapılan yalanlamadan sonra harekete geçti.

İlk olarak TMSF yönetimiyle konuşan kulüp yetkilileri, yalan bilgiyi yayan Sevilay Yılman ile ilgili bir yaptırım kararı almalarını talep etti.

TMSF yönetimi “Bu sabah” programı yayından kaldırıldı. Programda yorumcu olarak görev yapan Sevilay Yılman ve diğer çalışanların da işine son verildi.

Galatasaray Kulübü bu kararın ardından ise Yılman hakkında suç duyurusunda bulunacak.