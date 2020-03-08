Ankara’da İdlib mesaisi... Türk ve Rus heyetleri bu hafta başında Ankara'da bir araya gelecek

08 Mart 2020 Pazar, 02:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmelerinde üzerinde uzlaşılan mutabakat uyarınca M-4 Karayolu etrafında güvenli koridor kurulması için iki ülke askeri heyetleri arasındaki görüşmeler hafta başında Ankara’da yapılacak. Görüşmede, İdlib’in ortasından geçen ve halen “ılımlı” silahlı muhaliflerle “terörist” olarak tanımlanan HTŞ ve bağlantılı grupların kontrolündeki M-4 karayolunun kuzey ve güneyindeki 6’şar kilometrelik alandan bu örgütlerin çekilmesi için yol haritası belirlenecek.

Şubat ayı başından bu yana süren İdlib geriliminin görüşüldüğü ve sonucunda 3 maddelik mutabakat metninin açıklandığı 5 Mart’taki Moskova zirvesinin ardından gözler Türkiye ile Rusya savunma bakanlıkları arasında yapılacak görüşmeye çevrildi. Moskova’da, İdlib’le ilgili 2018 tarihli Soçi Mutabakatı’na ek protokol olarak kabul edilen uzlaşıda Halep’i Lazkiye’ye bağlayan ve İdlib’den geçen kısmı silahlı muhaliflerin elinde bulunan M-4 Karayolu'nun güney ve kuzeyinde 6’şar kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilmesi kararlaştırılmış, bu koridorun işleyişine dair esas ve usullerin Türk ve Rus savunma bakanlıklarının 7 gün içinde kararlaştırılması öngörülmüştü. M-4 karayolu etrafında El Kaide bağlantılı HTŞ ile Uygur militanlarının oluşturduğu Türkistan İslam Partisi’nin de aralarında bulunduğu terörist grupların kontrolündeki ilçeler bulunuyor. Bölgede Suriye ordusuyla aylardır çatışan bu örgütlerin buradan direniş göstermeden çekilip çekilmeyeceği belirsizliğini korurken Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ile Rus muhatapların yapacağı görüşmelerde sahadaki grupların durumları ele alınacak.

İlk aşamada Türkiye’nin, M-4 etrafında TSK ile birlikte hareket eden grupları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin terör örgütleri listesinde bulunan gruplarla ayrıştırması gerekecek. Ankara’da Rus heyetle yapılacak müzakerelerde HTŞ ve bağlantılı grupların çekilmeyi reddetmesi durumunda nasıl adımlar atılacağının da görüşülmesi bekleniyor. Bu adımlar, Türk ve Rus askerlerinin İdlib’de M-4 karayolunda başlayacakları devriyeler için de belirleyici olacak.

ORTAK DEVRİYE 15 MART’TA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gün komutanlarla Suriye sınırının sıfır noktasındaki birlikleri ziyareti sırasında açıklamalar yaptı. Rusya ile Moskova’da sağlanan mutabakatla ilgili Akar, “Beklentimiz, ateşkesin kalıcı olması, yerlerinden yurtlarından edilen 1 milyonun üzerinde masum insanın dönüşleri için ortamın sağlanmasıdır” dedi. Akar, “Mutabakat kapsamında 15 Mart’tan itibaren M-4 Karayolu'nda ortak devriyelere başlayacağız. Karayolu boyunca tesis edilecek güvenli koridorun usul ve esasları üzerinde çalışmaya başladık” ifadelerini kullandı. ANKARA