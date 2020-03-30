Ankara’da tüm ihaleler iptal edildi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, salgınla mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihalelerin ertelendiğini açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan koronavirüs salgını sürerken bir hamle daha geldi.
Twitter hesabından açıklama yapan Yavaş, “Koronavirüse karşı başlattığımız ekonomik mücadele kapsamında bugün açıklayacağımız projelere daha çok kaynak ayırabilmek için başta Park-Bahçe ve Fen İşleri olmak üzere, salgınla mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihalelerimizi hayat normale dönünceye kadar erteliyoruz” ifadelerini kullandı.
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