Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Cumhuriyet’te yazdı: ‘Birlikte güçlüyüz’

08 Mayıs 2020 Cuma, 06:00

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek



Biz yerel yönetimlere de bu süreçte tarihi bir sorumluluk düşüyor. Aldığımız tedbirler ve dayanışma ruhumuzla salgının üstesinden hep birlikte gelmeye çalışıyoruz. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylediği gibi, ayrımsız hizmet, dezavantajlı mahallelere pozitif ayrımcılık, şeffaflık, liyakat ve adaletle yönetim ilkelerini tavizsiz uyguluyoruz.

Bu salgın bize kenetlenmenin, birliğin, beraberliğin, dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Salgın ülkemizde görüldüğü an siyasi kimliğimizi bir kenara bıraktık. 26 yıllık siyasi hayatımda yaptığım gibi “Ben, sen yok, biz varız” diyerek kolları sıvadık. Önce bir kriz masası oluşturduk ve uzmanlarla yapabileceklerimizi masaya yatırdık.

En önemli konu temizlikti. Kentimizi, laboratuvarlarımızda ürettiğimiz ürünler ile dezenfekte ettik, etmeye de devam ediyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla, vatandaşlarımızın en temel ihtiyaç olan gıdaya ulaşımı zorlaşmıştı. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda yardımı başlattık. Glutensiz ürünlerle beslenmesi gereken çölyak hastalarına gıda desteğinde bulunuyoruz.

Sağlık çalışanlarımız bu süreçte canlarını ortaya koydu. Hepsini alınlarından öpüyorum. Evlerine sıcak yemek desteği yapıyoruz. Alanya’daki sosyal tesisimizi sağlık çalışanlarımız için tahsis ettik. 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza özel ihtimam gösterdik. Telefon hattını hizmete soktuk, evlerine sağlık hizmeti götürdük.

En çok ihtiyacımız olan maskeler için atölyelerimizde üretime başladık ve maske dağıtımı gerçekleştiriyoruz.

Salgının ekonomik anlamda vatandaşa getirdiği yükün farkındayız. Hijyenin son derece önemli olduğu bu süreçte, vatandaşlarımızın suyunu kesmedik. Kiracılarımızın borçlarını erteledik. Sayaç okumayı nisan ayı boyunca durdurduk.

Evsiz vatandaşlarımızı unutmadık. Onlara barınma hizmeti, 3 öğün yemek, sıcak su ve sağlık hizmeti veriyoruz. Sokaktaki canlarımız için sokaklara beslenme odakları, su pınarları yerleştirdik. Düzenli olarak mama ve su sağlıyoruz.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla turizmin başkenti Antalyamızda sezon hazırlıklarımız da tüm hızıyla sürüyor. Salgın kontrol altına alındıktan sonra, rehavete kapılmamamız gerektiğinin farkında olarak, gerekli tüm tedbirleri alıyoruz.

Belediyemizden belge alan yeme içme tesisleri ve diğer işletmelerimizi denetliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın üzerinde çalıştığı sertifikasyon programının bu tesisler üzerinde uygulanması konusunda çalışmalarımız sürüyor. Tarım kenti Antalya’da, bu zor günlerde çiftçilerimizi de yalnız bırakmadık.

Fide üreticileri ile işbirliği yaptık ve çiftçilerimize fide dağıttık. Dar gelirli vatandaşlarımızla üreticimizi buluşturduk, mevsimlik işçilerimizin gıdasını ihmal etmedik. Bu zorlu günlerde kurallara uyarak bize destek olan tüm Antalyalı hemşehrilerime de teşekkür ediyorum. Biliyoruz ki bu süreci milletimizdeki bu dayanışma ruhu ile hep birlikte, el ele atlatacağız. Çünkü; “Biz Birlikte Güçlüyüz, Biz Birlikte Yaparız ve Birlikte Başaracağız.”