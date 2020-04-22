Antalya Valisi yurttaşa 'Kimliksiz yumurta kafa' dedi

22 Nisan 2020 Çarşamba, 23:05

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Valiliği ve kendi resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen “Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yetim Aile Programı” yardımının 550 TL’den, 650 TL’ye çıkarıldığını duyurdu.

Karaloğlu, paylaşımında yurttaşlar adına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a teşekkür ettiğini iletti.

YURTTAŞ “BU RAKAMLAR KARIN DOYURMAK İÇİN DEĞİL” DİYE YAZDI

Valinin paylaşımının altına yorumu yapan bir yurttaş ise, “Beğendik Twitti, maşallah çok yapmışlar. Bu rakamlar karın doyurmak için değil, vatandaşın çenesini kapatmak içindir. Yazık, şu mazlum, koyun gibi milletin duasını almayı bilmiyorsunuz. Ama mahşer günü var, mahşer” diye yazdı.

Yurttaşın yorumuna tepki gösteren Karaloğlu ise twitterden yurttaşa, “Seni kimliksiz yumurta kafa” dedi.