Apple gelirlerine Covid-19 etkisi
Covid-19 küresel salgınından etkilenen Apple’ın açıkladığı yeni gelir verilerine göre firma yalnızca yüzde 1 büyüdü.
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