Aras: Turizmci destek bekliyor

24 Nisan 2020 Cuma, 08:31

Belediyenin sadece toplumsağlığı için çalışmadığını, bunun yanında krizden etkilenen insanlara yardım ulaştırmak için tümkaynaklarını kullandıklarınısöyleyen Aras, “Belediyelerinmal, hizmet alımlarıile yapımişleri üzerinden alınan KDV’nin sınırlandırılması önemli bir katkısağlayacaktır” diyerek hükümete çağrıda bulundu. Başkan Ahmet Aras şöyle devam etti:

“Pandeminin 6 ay sürmesi durumunda ekonominin yüzde 20 oranında küçüleceği ve en büyük kaybın da turizm, eğlence ve kültür sektörlerinde yaşanacağı öngörülüyor. Mekânların tamamı kapandı.Hizmet sektöründen kazanan pek çok insan gelirini kaybetti,işsiz ve belirsizlik içinde sağlığıiçin kendiniizole etmeye çalışıyor. Ekonomisiturizme bağlı olan Bodrum gibi kentlerde çok ciddi sorunlar yaşanacak. Kent özelinde tahmin yürütmek için henüz erken. Ancak herihtimale karşı hazırlıklı olmalıyız.Turizm sektörü en kötü günlerini yaşıyor. Sosyalizolasyonun eylüle kadar devametmesi durumunda, özellikle eğlence sektörünün kendini toparlaması çok zor olacak gibi görünüyor. Turizmci endişeli, hükümetten destek bekliyor. Aksitakdirde ayakta kalmalarımümkün olmayabilir.”

Geleceğe dair bir diğer endişenin de gıda zincirinin zayıflamasına yönelik olduğunu kaydeden Başkan Ahmet Aras, “Bodrum’daki boş tarım arazilerini üretim için kullanılabilir hale getirmeye ve üreticilere geçici de olsa tahsis etmeye başladık. Üretimin devamlılığını sağlayarak, pandemi döneminde tüketicinin de sağlıklı gıdaya ulaşabilmesinin önünü açmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Hükümetin yerel yönetimlerin acil ihtiyaç duyduğu ekonomik önlemleri bir an önce alması gerektiğine işaret eden Aras, sözlerini şöyle tamamladı: “Banka kredi borçlarıile kamu kuruluşlarına olan borçların 2020 yılı için ertelenmesi gerekiyor. Belediyelerin genel bütçe payları artırılmalı.Bazı hizmetlerin devamlılığıiçin İllerBankası ve kamu bankalarından belediyelere faizsiz ve geri ödemesi 6 ay sonra başlayacak kreditemini sağlanmalı. Belediyelerin mal, hizmet alımlarıile yapımişleri üzerinden alınan KDV’nin sınırlandırılması da önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu aradamaske dağıtımının sürekliliği çok önemli. Bu konu yerel yönetimlerin sorumluluğunda olmalı çünkü halkla bire bir iletişim halinde olan kurumlar belediyelerdir. Nüfusa göre maske dağıtımının belediyelere teslimedilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Böylelikle vatandaş da hizmete daha hızlı ve kolay erişebilir.”