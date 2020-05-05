Arjantin’de Falcao beklentisi

05 Mayıs 2020 Salı, 08:54

Arjantin’in River Plate Yöneticisi Enzo Francescoli, Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun transferiyle ilgili konuştu ve "Zor ancak oyuncuya bağlı" mesajını yolladı. İşte Francescoli'ni sözleri.

“Herkes hayal kurmakta serbet ancak Falcao, Higuain ya da şu anda Avrupa'da olan herhangi bir oyuncunun geri dönme ihtimali, bizim futbolumuzla onların içinde bulunduğu durum arasındaki inanılmaz korkunç fark nedeniyle çok düşük.

Ben her zaman geri dönebilecek oyuncuları söyledim ancak bir oyuncunun buraya geri dönmesi için çok zorlu bir yol var. Birçok şeyi arkalarında bırakmaları gerekiyor. Kulüp olabilecek her şeyi yapar ancak bizim elimizde olmayanlar da var. Kısacası, bu durumlar daha çok oyuncuya bağlı.”

Kaynak: Sporx - Sosyal medya