Arjantinli yıldızın testi pozitif
İspanya La Liga'da Valencia forması giyen Ezequiel Garay, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Avrupanın birçok büyük kulübünün oyuncuları koronavirüsüne yakalanıyor.
Son olarak İspanya La Liga'da Valencia forması giyen Arjantinli oyuncu Ezequiel Garay'da koronavirüsüne yakalandığını açıkladı.
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