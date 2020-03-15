Arjantinli yıldızın testi pozitif

İspanya La Liga'da Valencia forması giyen Ezequiel Garay, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2020 Pazar, 14:34

Avrupanın birçok büyük kulübünün oyuncuları koronavirüsüne yakalanıyor.

Son olarak İspanya La Liga'da Valencia forması giyen Arjantinli oyuncu Ezequiel Garay'da koronavirüsüne yakalandığını açıkladı.


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