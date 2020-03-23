Armağan Çağlayan'dan yetkililere: "Hepimizin birinci ağızdan her gün gidişatı duyma hakkımız yok mu?"

23 Mart 2020 Pazartesi, 11:36

Sağlık Bakanı Koca'nın, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısını ve yeni vaka sayısını duyurmak için Twitter üzerinden açıklama yapmasına tepki gösteren Çağlayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şimdi linci göze alıp bir şey soracağım: Dünyada pandemi ilan edilmiş, ülkede bir sürü önlem alınıyor, sürekli evde kal çağrısı yapılıyor, durum ciddi.Fakat tivit ile sonuç açıklanıp,durum yönetilmeye çalışılıyor.Hepimizin birinci ağızdan her gün gidişatı duyma hakkımız yok mu?" dedi.

RESMÎ AÇIKLAMA YAPILMALI

Ana Haber bültenlerinin halkı bilgilendirmek için daha doğru bir yöntem olduğunu söyleyen Armağan Çağlayan paylaşımının devamında şunları söyledi:

"Ülkede bütün ana haberler 19.00 başlıyor. 19.30 gibi, Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu Başkanı,ya da Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği Covid19 yetkilisi çıkıp açıklama yapar. Alınan yeni önlemleri anlatır. Grafik ne durumda bilgilendirir. Herkes hayatına ona göre devam eder.

Toplam sayıyı anlamak için bir önceki günü zaten ezberlemiş olmak gerekiyor. Yüzde olarak durum nedir? Yükseliyor mu? Stabil mi? İnişe mi geçti? Anlamak için son durumu haber kanalı açıp, yalan yanlış yorum dinliyoruz. Halbuki resmî açıklama ile hepsini öğrenmemiz lazım.

Hepimizin İtalya, İspanya, Almanya ve İngiltere’deki durumu ülkemizden daha detaylı bilmemiz çok saçma değil mi sizce de?"

BİLGİ KİRLİLİĞİ

Çağlayan, yaptığı paylaşıma olumsuz tepki gösterenlere ise, şu süreçte yaşanan bilgi kirliliği üzerinden yanıt verdi:

"Her gün telefonunuza gelen yüzlerce “doktor” ses kaydından bezmemişsiniz anlaşılan! Ya da bir yakını doktordan aldığı bilgileri size iletenlerden. Sağlıklı, anlaşılır, düzenli yapılan açıklama, bütün bunların da önünü kesmez mi sizce de?"