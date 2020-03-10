Arnold Schwarzenegger'den robotunu yapan şirkete dava

10 Mart 2020 Salı, 12:22

Kuzey ve Doğu Avrupa’nın en büyük servis robotu üreticisi olduğunu söyleyen bir Rus robotik şirketi, Arnold Schwarzenegger’in robotunu yaptı. Şirket, Arnold Schwarzenegger’e benzer robotunu New York Oyuncak Fuarı’nda ve Las Vegas’ta düzenlenen teknoloji fuarı CES’te tanıttı.

Robot-C’lere 25 binle 50 bin dolar arasında fiyat biçtiği söylenen şirket, ünlü oyuncuya benzeyen ürünü için, "Arnold Schwarzenegger misafirlerinizi karşılayacak, ışığı açacak ve kettle’a basacak" ifadelerini kullandı.

Ancak ünlü oyuncu Schwarzenegger bu duruma tepki gösterdi ve 10 milyon dolarlık tazminat davası için harekete geçti. Bir robotu canlandırdığı Teminatör serisiyle efsaneleşen oyuncunun, şirketin ürünlerinde ya da tanıtımında yüzünün kullanılmasına izin vermediği bildirildi. Mahkemeye sunulan resmi belgede oyuncunun yüzünün izinsiz kullanımının "Büyük bir sinema yıldızının kazandığı ve hak ettiği saygınlığı azaltacağı" ifade edildi.