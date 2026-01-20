Sedat Peker paylaştı: Villasına yönelik silahlı saldırı ile gündeme gelen 'Kürt Mehmet' hayatını kaybetti

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 'Kürt Mehmet' lakabı ile bilinen Mehmet Kaplankıran'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Peker, sosyal medya paylaşımında “Kıymetli dostum Mehmet Kaplankıran'ın ( Kürt Mehmet) vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

MEHMET KAPLANKIRAN KİMDİR?

İş insanı Kaplankıran'ın Almanya'nın Berlin kentinde yaşadığı biliniyordu. Kaplankıran, en son Aralık 2025 tarihinde villasına düzenlenen silahlı saldırı ile gündeme geldi. Kaplankıran olayda yara almadı.

Saldırıya ilişkin Daltonlar suç örgütü bağlantısı araştırılırken Kaplankıran, saldırganlara sert sözlerle tepki göstererek, failleri ihbar edenlere 500 bin Euro ödül vereceğini duyurmuştu.

Kaplankıran’ın herhangi bir saldırı sonucu ya da hastalık nedeniyle mi hayatını kaybettiği ise henüz bilinmiyor.