Artık gezmek de evden!

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 06:00

Her etkinlik gibi kültür ve bilim de dijital ortama taşındı. Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı’nın (KBGV) tarih, arkeoloji ve sanat seminerleri ve konferanslar da online oldu. Seminerler ücretli, konferanslar ise ücretsiz olarak izlenebiliyor.

Mayıs ayında da 30’un üzerinde seminer düzenleyecek KBGV’nin programları gündüz-akşam, hafta içi-hafta sonu ayrımı olmadan alanında uzman rehberler ve akademisyenler tarafından veriliyor. Vakfın Onursal Başkanı, FEST Travel’in kurucusu Faruk Pekin’in haftada iki kez yayımlanan “Bilinmeyene Keşif” programları da çok ilgi çekiyor.

Gazetemiz yazarlarından Örsan Öymen’in de aralarında bulunduğu konuşmacılar içinde Hülya Akal’ın “Japon Mitinde Tanrıçalar” ve “Yalınayak Gen: Bir Çocuğun Gözünden Hiroşima” Japon kültürü meraklılarının dikkatine sunulur. Babası benim de ANKA Ajansı’ndan istihbarat şefim olan ve çok genç yaşta kaybettiğimiz gazeteci Örsan Öymen’in adını taşıyan Prof. Dr. Örsan K. Öymen ise felsefe ve laiklik anlatacak.

Saatinde izleyemeyenler için ise konferanslar YouTube’a yükleniyor. FEST’in gezilerine katılmış olanınız vardır muhtemelen, Kamçatka gibi bilinmeyen ya da Sibirya gibi az bilinen yerlere yapılan gezilerde alışveriş meraklıları değil, kültür meraklıları yer alıyor ve değişik coğrafyaları kültürleriyle tanıyor.

İşte bu aydan başlayarak bu geziler de sanal ortama taşınıyor. Malum korona kısıtlamaları evden ne zaman çıkacağımız konusunda pek ipucu vermiyor. Serhan Bali ile Mozart’ın izinde adım adım Viyana ve Turgay Tuna ile Bilinmeyen Derinlikleriyle Beyoğlu programı şimdiden ajandama eklendi.

www.adimadimistanbul.com dan bakabilirsiniz. FESTTravel Instagram sayfasından canlı yayımlanacak sohbetler içinde ise bu akşam (2 Mayıs Cumartesi) Hülya Akal’dan saat 18.00’de “Siyahlı Adamların Tutsağı İmparatoriçe” polisiye tadında! 3 Mayıs Pazar sabah 11.00’de ise Faruk Pekin ile “Bilinmeyene Keşif”i öneririm.

Diğerleri için Festravel Instagram ve “https:// www.festtravel.com/koronagunlukleri” ve tabii “https://www.kulturbilinci.org/ seminerler_m”; “https://www.kulturbilinci.org/konferanslar_m”.

Evde kalın, kültürsüz kalmayın!

SANATÇILAR 1 MAYIS’I KUTLADI

18 ülkeden sendikaların ve sanatçıların katılımıyla Uluslararası 1 Mayıs Konseri, önceki gün çevrimiçi olarak düzenlendi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) YouTube hesabından paylaşılan konser, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden işçilere ve hastalıkla mücadele eden sağlık işçilerine adandı. Öte yandan sanatçılar İşçi Bayramı’nı sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla kutladı. İşte o mesajlar:

- Genco Erkal, “Bu yıl meydanları dolduramadık olsun, biz kalben bir aradayız” diyerek Nâzım Hikmet’in “Türkiye İşçi Sınıfına Selam” şiirini okudu.

- Meltem Cumbul, “Emek ve bilimle kurulacak yeni bir toplumsal düzen için 1 Mayıs kutlu olsun” dediği gönderisinde Orhan Veli’nin “Bedava” şiirini okudu.

- Rutkay Aziz, “İşçi sınıfının bu emek ve dayanışma gününü yürekten selamlıyorum, daha iyi bir gelecekte yarınlarda bayramlarımızı kutlama umuduyla” dediği bir video paylaştı.

- Ahmet Ümit, 1 Mayıs’ı daha önce çok farklı yerlerde, farklı koşullarda kutladığını belirterek, “Bugün evimde karantina günlerinde kutluyorum. Nerede olduğu fark etmez, insanların özgürlük için, eşitlik için, kardeşlik için mücadele etme isteği oldukça 1 Mayıs’da da devam edecektir. Hepinizin 1 Mayıs bayramını kutlar, özgür ve sağlıklı günler dilerim” dedi.

- Türkan Şoray, “Emekçi kardeşlerimin bayramını kutluyorum. Emek en kutsal değerdir” paylaşımında bulundu.

- Erdal Erzincan, İlkay Akkaya, Gökhan Şeşen, Gülseven Medar, Güvenç Dağüstün, Kemal Kahraman, Maviş Güneşer, Mercan Erzincan, Metin Kahraman, Ozan Çoban ve Tolga Sağ’ın seslendirdiği 1 Mayıs marşı klibini sosyal medya hesaplarından paylaştı.