CHP Genel Merkezi önünde 'tahliye' gerginliği... Arbede çıktı: Kılıçdaroğlu'na yakın vekiller kapının önünde!

İstinafın CHP Kurultayı'na yönelik mutlak butlan kararını vermesinin ardından süren hareketlilik, gece yarısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezine yönelik tahliye talebinde bulunduğu iddiasının CHP Genel Merkezi yöneticilerine ulaşmasının ardından arttı.

CHP yönetimi parti yöneticilerini Genel Merkez'e çağırırken, CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından yapılan çağrıda da "Partimize sahip çıkmak için şimdi birlik zamanı" denilerek üyelerin ve yurttaşların Genel Merkez'e gelmesi talep edildi.

POLİS SAYISI ARTTI

Genel Merkez etrafındaki polis sayısı artırılırken, parti otobüsleri Genel Merkez bahçesine çekildi.

Nöbetçi olanlar dışındaki CHP Milletvekilleri ve parti yöneticileri de Genel Merkez'e gelerek beklemeye başladı.

SABAH SAATLERİNDE DE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Partililer, CHP milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ile il ve ilçe başkanları da sabah itibarıyla da CHP Genel Merkezi önündeki bekleyişini sürdürüyor.

CHP Genel Merkezi'ne tahliye kararının tebliğ edilmesi bekleniyor...

ARBEDE ÇIKTI

Genel Merkez'in önüne gelen Kılıçdaroğlu’na yakın partililer ile genel merkezde nöbet tutan partililer arasında tartışma yaşandı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada partililer Kılıçdaroğlu’na yakın olduğu belirtilen partilileri genel merkezden uzaklaştırdı.

GERİLİMİ CHP'Lİ VEKİLLER DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTI

Yükselen tansiyon sonrası Suat Özçağdaş, Seyit Torun, Aylin Nazlıaka gibi isimler araya girerek gerginliği dağıtmaya çalıştı. Partililerin içeri girmesi çağrısı yapıldı.

MAHMUT TANAL: GENEL MERKEZ'E MAFYA BOZUNTULARI SALDIRIDA BULUNUYOR

Genel Merkez önünden video paylaşan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne mafya bozuntuları saldırıda bulunuyor" dedi.

Tanal şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne mafya bozuntuları saldırıda bulunuyor. Kardeşi kardeşe kırdırtmaya çalışıyorlar. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum. Genel merkeze gönderdiğiniz mafya bozuntularınızı geri çekiniz."

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne mafya bozuntuları saldırıda bulunuyor.

Kardeşi kardeşe kırdırtmaya çalışıyorlar. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum. Genel merkeze gönderdiğiniz mafya bozuntularınızı geri çekiniz . pic.twitter.com/hfMMkJczhk — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) May 24, 2026

"HERKESİ GENEL MERKEZE SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUZ"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır yaşananlara tepki gösterdi.

Başarır, "Yaşananları görüyorsunuz. Buraya mafya tipli insanlarla birkaç milletvekili gelmiş, partiyi basmaya çalışıyor. Ben Ankara’ya, Ankara örgütüne ve herkese sesleniyorum; sabahın erken saatlerinde planlı bir şekilde gelmişler. Burada ne olduğu belirsiz, silahlı insanlarla geliyorlar. Herkesi genel merkeze sahip çıkmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise, "Biz burada evimizdeyiz, evimizi korumaya çalışıyoruz. Ama biraz önce partimizin önünden mafya kılıklı bazı insanlar gövde gösterisi yaparak geçti. Başka bir zaman olsa her taraf polis olurdu; biz iki adım atsak TOMA gelir. Şimdi ise ortada tek bir polis yok. Mafya kılıklı insanlar parti basıyor. Bu görüntü, ülkeye yakışmadığı gibi hiçbir partiye de yakışmaz” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN VEKİLLER GENEL MERKEZE GİRMEK İSTİYOR

Kılıçdaroğlu'na yakın olan vekiller Orhan Sarıbal, Mahir Polat ve Hasan Öztürkmen'in, Genel Merkez'deki vekiller ile görüşmek için içeri girmek istedikleri öğrenildi.

Bina dışında Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının da olduğu belirtiliyor. Belediye başkanları ve vekiller bina içerisinde. Öte yandan bina çevresinde çevik kuvvet ekiplerinin olduğu görüldü. Aynı zamanda kapının açılması için müzakerelerin sürdüğü öğrenildi.

DENİZ DEMİR'E SERT TEPKİ

Kılıçdaroğlu’na en yakın isimlerden biri olarak bilinen CHP milletvekili Deniz Demir, CHP Genel Merkezi önünde bekleyen partililerle konuştu.

"Kavga etmeye değil, uzlaşmaya geldiklerini" söyleyen Demir’e, partililer "Saray'la iş birliği içindesiniz" diyerek tepki gösterdi.

"KAYYIMA DARBEYE GEÇİT YOK" PANKARTI ASILDI

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP'deki Kılıçdaroğlu'na yakın vekiller 'Kayyıma darbeye geçit yok' pankartının asıldığı kilitli kapı önünde bekliyor.

Bu isimler içerideki vekiller ile yaptıkları telefon görüşmesinde sadece vekillerin içeri girmesi için müzakereler yapmaya devam ediyor.