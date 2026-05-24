CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'ye yürüyüşüne engel... 'Bize bina değil mücadele lazım!'

CHP Genel Merkezi'ne polis müdahelesinin ardından TBMM’ye yürüyüşe geçen ancak, Meclis'e girişine izin verilmeyen Özgür Özel, Milli Egemenlik Parkı’na ulaştı. Burada basın açıklaması yapan Özel şunlar söyledi:

"-Ankara’nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak. Mutlak bizi esir almış… Bu yolda hep birlikte yürüyecek miyiz. Bugün babaocağını korumak için, kime emanetse, orada canını siper edenlere, selam olsun hepinize.

-Bu kararlılıkta millet samimiyet gördü. Geliz dedi, siz geçin partinin başına biz size güveniyoruz dedi. Öyle zor bir işi başardık ki. Cumhuriyet tarihi boyunca ne bu partide ne başka partide baştaki başkan seçimle değişemez dediler. Sen bu işi başaramazsın dediler.

-Bugüne kadar hep sustum! Beni acıyla, zulümle, baskıyla terbiye edemezler. Gazla sindiremezler. Dayaktan yılmam.Ama asla bir daha mağlubiyete alışmam, kaybetmeye tahammül edemem.

-Hani diyor ya birileri ‘arının’ diye, onların sıktırdığı biber gazından, o yağan yağmurun altında arındık! Dost bildiğimizin ihanetinden gayrı arınacağımız hiçbir şeyimiz yoktur!

-Bugün meclis bahçesindeyiz. Genel Merkezimize olanları biliyorsunuz. CHP kurulduğunda bir genel merkezi yoktu. Genel merkez 1.Meclis’te bir odaydı. Biz o binadan çıktık. Meraklısına bıraktık.

YÜRÜYÜŞE BAŞLAMIŞTI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, parti binasından ayrılmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi binasına yürümeye başladı.

Partili kurmaylar, milletvekilleri ve halkla birlikte yürüyüşe geçen Özel, yürüyüşü sırasında şu sözleri kullandı:

"CHP, savaş meydanlarındaki çadırlarda kuruldu. CHP'yi iktidar yapmak için bize bina lazım değil, mücadele azmi lazım. Benim Türkiye'de 83 tane makam odam var, bir tanesini bıraktık, 82'sine doğru yürüyorum."

"BEN BU YOLDAN DÖNMEM"

CHP Genel Başkanı Özel, sözlerinin devamında şöyle dedi:

"Bundan sonra kaybetmeye niyetimiz yok. 47 yıl sonra partiyi birinci parti yaparken binada oturmuyorduk. Biz meydanları doldurduk, zaferi öyle kazandık. Bundan sonra sokakta da sokakta meydanda Türkiye siyasi tarihinin en büyük yürüyüşünü, en büyük kampanyasını gerçekleştireceğiz. Bu mağdur ve mazlum milletin yüzünü nasıl güldüreceğimizi anlatacağız.

Ben bu yoldan dönmem, biz bu yoldan dönmeyiz. Hep birlikte başaracağız."

YAĞMUR ALTINDA YÜRÜYÜŞ

Özel ve beraberindeki kalabalığın yürüyüşü sırasında Ankara'da yağmur da etkisini artırdı. Ancak Özel ve beraberindeki yürüyüşü, yurttaşların araçlardan klakson çalarak ve sloganlar atarak gösterdiği desteğiyle büyüyerek devam ediyor.

ÖZEL TOMA'YA ÇIKTI

Özel'in Meclis'e yürüyüş yolu sırasında CHP lideri ve beraberindekilerin önlerine TOMA'ların çekildiği görüldü. Özel, önüne çekilen TOMA'lardan birine tırmandı. Burada bir süre sloganlar eşliğinde bekleyen Özel, daha sonra TOMA'dan inip yürüyüşüne devam etti.