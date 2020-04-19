Artık herkesin evi sahne

19 Nisan 2020 Pazar, 06:00

Bütün dünyanın içinden geçtiği, asrımızın en büyük felaketi pandemi günlerinde herkes kendi açısından sıkıntı yaşıyor.

Sağlık çalışanları insanları kurtarmak için var güçleriyle çalışırken kendileri de virüs kapıyor, ailelerinden uzak kalıyor, ölesiye yoruluyor ve hastaların bir kısmını kurtaramamanın acısını yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde BBC Türkçe servisinin özel izinle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakımında çektiği görüntülerle orada neler olup bittiği gerçeğiyle ilk kez yüz yüze geldik. Biraz önce ilgilendikleri bir hastanın mor muşambalar içinde fermuarının çekildiği gerçeği. Verilen bilgiye göre maalesef yoğun bakıma giren hastaların üçte biri çıkamıyor! Bu krizi en zor yaşayanların, sağlıkçıların durumu.

Ama tekrar edelim, herkes kendi açısından zorlanıyor. Hayatları sahnede alkışlarla dans etmek olan sanatçılar evlerinde kapanmış otururken çıkamadıkları sahneyi özlüyor ama en çok da çalışamamaktan, kaslarının gevşemesinden şikâyetçi. Bir yandan da izleyicilerine ulaşmak istiyor.

Müzikle uğraşan sanatçıların çoğu bu günleri daha kolay atlatıyor, evlerinden yaptıkları canlı yayınlarla müziklerini, şarkılarını herkese ulaştırıyor.

HER BİRİ FARKLI MİZANSENDE

Paris Opera ve Balesi sanatçıları da her koşulda dans ederiz diyerek evlerinden, balkonlarından, mutfaklarından, hatta banyolarından Sergei Prokofiev’in “Romeo Jüliyet Balesi”nin müziğiyle dans ettikleri görüntüleri kurgulayarak oluşturdukları “Korona Günleri Balesi”ni seyircilerine yolluyor!

Paylaşılır paylaşılmaz binlerce tık alan videoda dünyanın en ünlü balerinlerini, baletlerini tütüleri, taçları, bale ayakkabılarıyla değil, çıplak ayakları, bornozları, eşofmanlarıyla ama her şeye rağmen muhteşem figürleriyle izleyebiliyorsunuz.

Videonun sonunda ise Romeo Jüliyet’in hikâyesinde olduğu gibi ölüm değil, kucaklaşma var! Artık hadi inşallah, birbirimize sarılacağımız günler yakın olsun diyerek gözyaşlarıyla seyretmesi sizden.