‘Artık sesimi duyun’

21 Nisan 2020 Salı, 02:00

Yıllardır madde bağımlısı eşi tarafından şiddet gördüğünü, sakat kaldığını ancak korkusundan boşanma davası açamadığını söyleyen Serap İ., “Lütfen bana yardım edin. Korkumdan sokağa bile çıkamıyorum. Sadece bana değil, 2 kız çocuğuma da şiddet uyguluyor. Ölmeden önce sesimi duyun” dedi. Eşi tarafından öldürülmekten korkan Serap İ., eşinin kendisine ve çocuklarına uyguladığı şiddetten dolayı 24 dosyasının olduğunu ancak bu davaların bir kısmının ertelendiğini, bir kısmının da para cezasına çevrildiğini vurguladı.

Cumhuriyet’e konuşan Serap İ’nin kızı Filiz Y. (22), annesiz kalmak istemediğini vurgulayarak “4 Mart gecesi babam uzaklaştırma kararına karşın eve zorla girmiş. Önce annemin kafasına sert bir cisimle vurmuş, sonrasından soba demiriyle parmaklarını ezmiş. İşkencesi saatlerce sürmüş. Çaydanlığı üzerine dökmüş, annem bayılmış. Kendine gelince de evden kaçıp benim yanıma geldi. Hastaneye götürdüğünde beyin travması geçirdiğini öğrendik. Annem, bu işkenceyi ilk kez yaşamıyor. Defalarca bıçaklandı. Dayanacak gücü kalmadı. Vücudu tanınmayacak halde” diye konuştu.

Filiz, çocukluğundan beri babası Hacı İ. tarafından şiddete uğradığını ve 18 yaşındayken 1 aylığına kadın sığınma evinde kaldığını söyleyerek “Babamın sicil kaydı temiz değil. Buna karşın sokaklarda elini kolunu saylayarak geziyor. Annemi öldürene kadar da durmayacak. O yüzden annemi kurtarmama yardım edin” dedi.