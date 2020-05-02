Asıl canavar kim?
1898’de yayımlanan ve Stephen Crane’in en bilinen hikâyelerinden biri olan Canavar, kendinden olmayanı nefretle dışlayanların dönüşümüne bir tanıklık.
1898’de yayımlanan Canavar, Stephen Crane’in en
bilinen hikâyelerinden biri.
New York yakınlarında yer alan Whilomville adlı
kurgusal bir kasabada; önyargıların, korkunun ve tecridin gölgesinde geçen
hikâyede okur; beyaz ırktan bir çocuğu kurtarmak uğruna yangının ortasına
dalarak feci şekilde yanan siyahi bir gencin toplumdan nasıl dışlandığına şahit
olur.
Köleliğin kaldırılmasıyla birlikte siyahilere
duyulan nefretin ayyuka çıkması yetmezmiş gibi, siyahi yardımcı Henry
Johnson’ın da korkulan bir “canavara” dönüşmesiyle karakterler arasındaki bütün
ilişkiler değişir.
Görünen o ki bir insanın yüzünü kaybetmesi,
toplumda ona atfedilen rolü de kaybederek tanınmaz hale gelmesi demektir.
Yazar ise asıl canavarın Henry mi, yoksa
kendinden olmayanı nefretle dışlayan toplum mu olduğuna karar vermeyi okuruna
bırakır.
Canavar / Stephen Crane / Çeviren: Osman Çakmakçı / Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları / 80 s.
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