Astana mesaisi

23 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

Türkiye, Rusya ve İran’ın Suriye’de çözüm için oluşturduğu ancak İdlib’de yükselen gerilimle “yara alan” Astana süreci, dün üç ülkenin dışişleri bakanları düzeyinde altı ay aradan sonra görüşmesiyle yeniden devreye alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşları Sergey Lavrov ve Cevad Zarif’le tele konferans yoluyla yapılan görüşmede, “Suriye bağlamında koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele” başta olmak üzere sahadaki gelişmeleri ele aldıklarını duyurdu.

Astana garantörleri olan Türkiye, Rusya ve İran’ın dışişleri bakanları, Suriye Anayasa Komitesi’nin ilk toplantısı öncesi 29 Ekim’de Cenevre’de bir araya gelmiş, bakan yardımcıları düzeyinde yapılan son Astana toplantısı ise 10- 11 Aralık’ta düzenlenmişti. Geçen ay İdlib’de gerilimin artması ve Rusya destekli Suriye ordusunun saldırılarında çok sayıda Türk askerinin şehit olmasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Soçi ve Astana ortadan kalktı diyemeyiz ama yara aldığını söyleyebiliriz” demişti. Geçen ay yapılması planlanan Astana görüşmesi salgın nedeniyle ertelenmişti.

Çavuşoğlu, Lavrov ve Zarif ile yaptıkları görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Astana süreci 7. dışişleri bakanları toplantısını gerçekleştirdik. Covid-19 salgınıyla mücadeleyi görüştük. İdlib ve Fırat’ın doğusu başta olmak üzere son gelişmeleri siyasi süreci, insani durum ve sığınmacıların geri dönüşünü ele aldık” ifadelerini kullandı. Suriye’de salgının boyutu net olmasa da ülkede hükümet kontrolündeki bölgelerde şu ana kadar virüs kaynaklı 42 vaka ve 3 ölüm tespit edilmiş durumda. 5 Mart’ta ilan edilen ateşkesin sürdüğü İdlib’de ise koronavirüs tespitinin yapılabileceği bir hastane bulunduğu belirtiliyor. Bölgede şu ana kadar koronavirüs vakasına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

5. ORTAK DEVRİYE

Önceki gün, Türkiye ve Rusya’nın 5 Mart’ta vardığı mutabakat uyarınca başta HTŞ olmak üzere radikal örgütlerin etkin olduğu İdlib’in ortasından geçen M-4 karayolunda beşinci Türk-Rus ortak devriyesi yapılmış, geçen pazartesi de Zarif, Şam’da Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’la görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şam yönetiminin İdlib’de ateşi sürdürmek için koronavirüs salgınını fırsat olarak kullandığını söylemişti.