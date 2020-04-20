Atlar startta!

20 Nisan 2020 Pazartesi, 06:24

Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Özbelge “Yarışçılık diğer spor müsabakalarından farklı olarak bacasız bir sanayi sektörüdür. Bu sektör geleceğini 3-4 yıl önceden planlar, buna göre yatırım yapar ve bunun karşılığını sonradan alır.

Bugün futbol müsabakalarının başlaması için takımların bir ay hazırlık yapması gerekirken, biz izin verildiği taktirde bir hafta içinde yarış yapma imkânına sahibiz. Çünkü bizim jokeylerimiz her zaman idmanda ve hazır. Tarım Bakanlığı ve Bilim Kurulu’ndan müjdeli haberi bekliyoruz. Bu sektör devlete her ay 200 milyon lira vergi katkısı yapıyor” dedi.

‘TÜM ÖNLEMLERİ ALDIK’

Özbelge koronavirüsle ilgili önemli bir konuya parmak basarak şunları söyledi: “Bugüne kadar yapılan tespitlerde hiçbir şekilde virüsün atlardan insanlara, insanlardan atlara bulaşmadığı görüldü. Bizim atlarımız bakıma, sabah gezdirilmeye, beslenmeye, sağlık taramalarına muhtaçtır. Dolayısıyla insana ihtiyaç duymaktadır. Bütün çalışanlarımızla birlikte her türlü önlemi aldık. Hipodromlarımız her gün dezenfekte ediliyor. Bu konuda birçok kuruluşa örnek olduğumuzu düşünüyorum.”

ALMANYA BAŞLIYOR

Almanya’da 1 Mayıs itibarıyla at yarışları önce Hannover’de, daha sonra Mannheim, Köln ve Dortmund’da start alacak. Alman yetkililer yarışların seyircisiz, en az personelle yapılacağını duyurdu.